Развожаев поручил обеспечить топливом тяжелобольных севастопольцев

Власти Севастополя введут отдельный механизм обеспечения топливом для местных жителей, страдающих тяжелыми заболеваниями, сообщил губернатор Михаил Развожаев в Telegram. Он также поручил усилить контроль на автозаправочных станциях, куда водители приезжают заправляться по QR-кодам.

Развожаев провел совещание с правительством, на котором обсуждалась ситуация с поставками топлива, заявил губернатор. Он заверил, что власти ежедневно стараются наращивать объемы поставок. По его мнению, внедренная система QR-кодов позволяет упорядочить доступ к топливу, сделать его системным и справедливым.

Поручил подчиненным подготовить список людей с тяжелыми заболеваниями, которые пользуются личным транспортом, чтобы ездить на жизненно необходимые процедуры — например, гемодиализ или химиотерапию: для них будет запущен отдельный механизм обеспечения топливом, — написал губернатор.

Кроме того, Развожаев распорядился ввести многоканальный телефон для туристов, чтобы они могли оперативно получать актуальную информацию. Также поручено подготовить резерв сотрудников из различных департаментов и управлений, которые будут выполнять функции контролеров на заправках «ТЭС».

Ранее в Минэнерго РФ сообщили, что ведомство предпринимает необходимые шаги для снабжения Крымского полуострова автомобильным топливом. В министерстве добавили, что ситуация с отгрузкой нефтепродуктов находится под непрерывным надзором, а также продолжается координация с руководством региона и участниками рынка горючего.