В Госдуме указали, за чей счет БПЛА ВСУ атакуют Европу Володин: Европа финансирует удары по себе, выделяя Киеву деньги на БПЛА

Европейские страны, выделяя Киеву деньги на беспилотники, фактически финансируют удары по самим себе, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин на платформе в МАКСе. Он отметил, что украинские дроны продолжают обстреливать европейские страны, что подтверждается недавними взрывами в Латвии и Молдавии.

На фоне этого глава евродипломатии [Кая] Каллас заявляет, что Евросоюз выделит киевскому террористическому режиму €6 млрд на беспилотники. Получается, за счет средств европейских граждан спонсируются удары по территориям, где они сами проживают, — написал Володин.

Ранее Министерство иностранных дел Молдавии признало, что у села Лопатна Оргеевского района ночью взорвался украинский дрон. Ведомство отметило, что, независимо от страны происхождения беспилотника, ответственность за его попадание на территорию страны якобы несет Россия.

В Минобороны Румынии до этого сообщили, что взорвавшийся в порту Констанца на побережье Черного моря морской дрон похож на те, что применяет Украина. По словам командира Санду Матею, это беспилотник типа Magura, используемый ВСУ.