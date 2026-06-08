Стилист рассказала о неочевидной ошибке в женских летних образах Стилист Прокопенко предостерегла от ношения белого белья под светлой одеждой

Женщинам не следует носить белое белье под очень светлую одежду, поскольку чаще всего оно просвечивает, предупредила в беседе с «МК в Чите» стилист Елизавета Прокопенко. Она посоветовала подбирать изделия в телесных оттенках.

Летом хочется чаще носить светлые оттенки, в том числе, одежду белого цвета. Но важно помнить, что белое белье под такие вещи — это не лучший выбор, как многие думают. Дело в том, что чаще всего оно просвечивает. Особенно это касается кружевного белья, — подчеркнула Прокопенко.

Ранее стилист Елена Сафарова заявила, что сочетание вещей с восточными мотивами в этностиле с современными и максимально базовыми элементами позволит создать контрастные и трендовые образы. Так, китайский топ можно носить с обычными или рваными джинсами.