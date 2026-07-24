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24 июля 2026 в 01:16

ЕС добавил в черный список четыре российских аэропорта

Шереметьево, Ульяновск-Восточный, Платов и аэропорт Минвод попали под санкции ЕС

Аэропорт Шереметьево Аэропорт Шереметьево Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Евросоюз ввел санкции против четырех российских аэропортов, постановление опубликовано в официальном журнале ЕС. В черный список попали московский Шереметьево, Ульяновск-Восточный, Платов (Ростов-на-Дону) и аэропорт Минеральных Вод.

Ограничения запрещают европейскому бизнесу проводить любые транзакции с этими воздушными гаванями. В Брюсселе полагают, что они якобы играют «логистическую роль» в проведении специальной военной операции на Украине.

В Москве подобные меры назвали нелегитимными и пообещали ответные шаги. На данный момент влияние запретов на операционную деятельность аэропортов остается неясным, так как основные рейсы между Россией и ЕС уже были приостановлены. Экономические последствия для авиаотрасли также могут быть ограниченными из-за уже существующих мер в этой сфере.

Ранее сообщалось, что Аркадий Дворкович добровольно приостановил исполнение обязанностей президента Международной шахматной федерации (FIDE) на период действия санкций Евросоюза. ЕС включил его в 21-й пакет антироссийских ограничений. Согласно уставу FIDE, обязанности временно перейдут к вице-президенту — 15-му чемпиону мира Вишванатану Ананду из Индии.

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