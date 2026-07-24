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24 июля 2026 в 01:03

Президент FIDE оставил свой пост из-за санкций Евросоюза

Дворкович добровольно ушел с поста президента FIDE на период действия санкций ЕС

Аркадий Дворкович Аркадий Дворкович Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Аркадий Дворкович добровольно приостановил исполнение обязанностей президента Международной шахматной федерации (FIDE) на период действия санкций Евросоюза, заявление опубликовано пресс-службой организации. ЕС включил его в 21-й пакет антироссийских ограничений.

Согласно уставу FIDE, обязанности временно перейдут к вице-президенту — 15-му чемпиону мира Вишванатану Ананду из Индии. Дворкович назвал решение ЕС незаконным и несправедливым, пообещав обжаловать его всеми возможными способами. Однако, чтобы избежать рисков для стабильной работы федерации, он решил временно отстраниться от должности до отмены или пересмотра санкций.

Хочу однозначно заявить, что считаю это решение незаконным и несправедливым, и оно будет немедленно обжаловано всеми возможными способами. Я уверен, что справедливость восторжествует, — написал Дворкович.

Ранее сообщалось, что меры также были введены против министра спорта РФ Михаила Дегтярева, помощника российского президента Владимира Мединского, певца Александра Маршала. В обновленный реестр также попали заместитель председателя Центробанка России Сергей Белов, гендиректор РЖД Олег Белозеров и гендиректор «Газпром-Медиа Холдинга» Александр Жаров.

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Президент FIDE оставил свой пост из-за санкций Евросоюза
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