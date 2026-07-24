Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
24 июля 2026 в 12:37

«Точно не поддержу»: Дворкович высказался о кандидате на пост главы FIDE

Дворкович отказался поддержать Илюмжинова на выборах главы FIDE

Аркадий Дворкович Аркадий Дворкович Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Аркадий Дворкович заявил, что не поддержит Кирсана Илюмжинова на выборах президента Международной шахматной федерации (FIDE). По его словам, которые передает РИА Новости, он не разделяет позиции бывшего главы организации.

Я точно не поддержу на выборах президента FIDE Кирсана Илюмжинова, так как не разделяю его позиции, — сказал он.

Ранее Евросоюз включил Дворковича в 21-й пакет санкций, после чего он добровольно приостановил исполнение обязанностей президента FIDE. Временно руководить организацией будет вице-президент FIDE и 15-й чемпион мира по шахматам Вишванатан Ананд.

Федерация шахмат России ранее выдвинула Дворковича кандидатом на предстоящих выборах главы FIDE. О намерении участвовать в них также заявили Кирсан Илюмжинов, а также немецкие предприниматели Вадим Розенштейн и Ян Хенрик Бюттнер. Выборы пройдут в сентябре в Самарканде.

Ранее сообщалось, что российский гроссмейстер Владимир Крамник обжаловал решение FIDE о своем отстранении от соревнований. Спортсмен направил апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) после того, как дисциплинарная комиссия организации дисквалифицировала его на 12 месяцев.

Спорт
Аркадий Дворкович
шахматы
FIDE
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Беременная британка пожаловалась на озабоченного массажиста на Майорке
Росгвардейцы воссоединили потерявшихся мать с ребенком
Пугачевой предрекли незавидную участь на фоне отмены песен Паулса в Риге
В Тольятти охранник насадил ребенка на заборный штырь
ЕС хочет узаконить воровство российской нефти
Литовская оппозиция призвала провести расследование о тюрьме ЦРУ в стране
ЦБ обнародовал данные, как сильно выросли цены в России
Президент Бангладеш ушел в отставку
Мальчик выпал из окна с москитной сеткой в Чувашии
Раскрыто, почему вину за подрыв «Северных потоков» возложили на украинца
Будущее транспортной навигации: какие решения появятся в ближайшие годы
В одном городе объявили штормовое предупреждение из-за паводка
Раскрыта судьба мальчика, которого на дно реки утащило неизвестное существо
Спасатели обнаружили тело утонувшего мальчика в Самарской области
На следовавшем из США на Украину судне прогремел взрыв
Химик предостерег от использования прошлогодних SPF-средств
Эксперт по этикету рассказала, как правильно просить вернуть долг
Кубанец угнал машину ради поездки на море
Песков раскрыл, куда Путин отправится после Иркутска
Прокуратура потребовала закрыть частный детсад из-за сотрясения у ребенка
Дальше
Самое популярное
Как теперь передавать показания счетчиков воды: важные изменения с августа
Семья и жизнь

Как теперь передавать показания счетчиков воды: важные изменения с августа

Салат «Влашский» давно забыли, а это был хит советских ресторанов: вкуснее надоевшего оливье
Общество

Салат «Влашский» давно забыли, а это был хит советских ресторанов: вкуснее надоевшего оливье

Забыла о покупном хлебе — натираю кабачки в кефир: на стол подаю румяные пышки с чесночным ароматом
Общество

Забыла о покупном хлебе — натираю кабачки в кефир: на стол подаю румяные пышки с чесночным ароматом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.