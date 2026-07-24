«Точно не поддержу»: Дворкович высказался о кандидате на пост главы FIDE

«Точно не поддержу»: Дворкович высказался о кандидате на пост главы FIDE Дворкович отказался поддержать Илюмжинова на выборах главы FIDE

Аркадий Дворкович заявил, что не поддержит Кирсана Илюмжинова на выборах президента Международной шахматной федерации (FIDE). По его словам, которые передает РИА Новости, он не разделяет позиции бывшего главы организации.

Я точно не поддержу на выборах президента FIDE Кирсана Илюмжинова, так как не разделяю его позиции, — сказал он.

Ранее Евросоюз включил Дворковича в 21-й пакет санкций, после чего он добровольно приостановил исполнение обязанностей президента FIDE. Временно руководить организацией будет вице-президент FIDE и 15-й чемпион мира по шахматам Вишванатан Ананд.

Федерация шахмат России ранее выдвинула Дворковича кандидатом на предстоящих выборах главы FIDE. О намерении участвовать в них также заявили Кирсан Илюмжинов, а также немецкие предприниматели Вадим Розенштейн и Ян Хенрик Бюттнер. Выборы пройдут в сентябре в Самарканде.

Ранее сообщалось, что российский гроссмейстер Владимир Крамник обжаловал решение FIDE о своем отстранении от соревнований. Спортсмен направил апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) после того, как дисциплинарная комиссия организации дисквалифицировала его на 12 месяцев.