Чемпион мира Крамник оспорил годовое отстранение от шахмат в суде

Чемпион мира Крамник оспорил годовое отстранение от шахмат в суде Российский гроссмейстер Крамник обжаловал в CAS решение FIDE о дисквалификации

Российский гроссмейстер и 14-й чемпион мира Владимир Крамник обжаловал решение Международной шахматной федерации (FIDE) о своем отстранении от соревнований, о чем он сообщил на странице в социальной сети X. Шахматист уже направил апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS).

Я только что подал официальную апелляцию в CAS против FIDE, — отметил Крамник.

В начале июля дисциплинарная комиссия международной организации наказала российского спортсмена. Его отстранили от соревнований на 12 месяцев с дополнительным годом условной дисквалификации.

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