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20 июля 2026 в 10:52

Российские шахматисты получили поздравление от Путина

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru
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Российский лидер Владимир Путин обратился с поздравлениями к отечественным шахматистам, тренерам и поклонникам этой игры по случаю Международного дня шахмат, сообщается на сайте Кремля. Глава государства подчеркнул, что данная интеллектуальная дисциплина развивает способность к логическому мышлению, формирует настойчивость и самообладание.

Этот древний интеллектуальный вид спорта пользуется популярностью во всем мире, объединяет вокруг своих идеалов и ценностей представителей разных возрастов и поколений, национальностей и культур. Он воспитывает в человеке умение логически мыслить и быстро принимать верные решения, целеустремленность и выдержку, — сказал президент.

Ранее Путин в обращении по случаю Дня рыбака заявил, что рыбохозяйственная сфера обладает значительным ресурсом для дальнейшего развития. Глава государства подчеркнул, что сейчас в отрасли на первый план выходит освоение инновационных технических решений.

Кроме того, президент обратился с поздравлениями к сотрудникам и ветеранам АО «АвтоВАЗ» в связи с 60-летием основания предприятия. Российский лидер указал, что за десятилетия работы завод реализовал дерзкие инженерные замыслы и организовал производство востребованных машин.

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