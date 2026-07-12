Путин поздравил рыбаков с профессиональным праздником

Президент РФ Владимир Путин в поздравлении с Днем рыбака отметил, что рыбохозяйственный комплекс демонстрирует серьезный потенциал роста. По его словам, опубликованным на на сайте Кремля, в настоящее время приоритетное внимание уделяется внедрению передовых технологий в рыболовную отрасль.

Поздравляю вас с профессиональным праздником — Днем рыбака... Сегодня отрасль уверенно демонстрирует серьезный потенциал роста — создаются условия для привлечения крупных инвестиций, совершенствуется логистическая и береговая инфраструктура, обновляется промысловый флот, — говорится в тексте телеграммы.

Путин подчеркнул, что рыбохозяйственный комплекс — одна из ключевых отраслей российской экономики. По его словам, от эффективности работы этой отрасли во многом зависят продовольственная безопасность государства и социальное благополучие населения прибрежных регионов.

По словам российского лидера, растущая популярность рыбалки способствует развитию туризма, а также помогает продвигать идею бережного отношения к природным богатствам страны. Глава государства выразил уверенность в том, что работники рыбохозяйственного комплекса и впредь будут трудиться с полной отдачей и сохранять верность трудовым традициям, заложенным ветеранами отрасли.

Ранее Путин поздравил работников и ветеранов судостроительной отрасли с Днем кораблестроителя. По его словам, которые приводятся на сайте Кремля, сегодня они решают важные задачи, направленные на обновление флота и достижение технологического суверенитета.