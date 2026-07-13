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13 июля 2026 в 11:15

Стилист объяснила, как лучше вписать в гардероб галоши и резиновые сапоги

Стилист Дембикова призвала сочетать галоши и резиновые сапоги с длинным тренчем

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Галоши и резиновые сапоги — важный элемент гардероба в дождливую погоду — рекомендуется сочетать с легкими шортами и длинным тренчем, посоветовала в беседе с LIFE.ru стилист Лина Дембикова. По ее словам, контрастные образы в стиле «уличный шик» сейчас в самом тренде. Эксперт призвала не зацикливаться на модных правилах и экспериментировать с фактурами.

Мои любимые приемы строятся на игре контрастов. Например, легкие пижамные или бельевые шорты хорошо сочетаются с длинным тренчем или объемной ветровкой. Такой прием создает уличный шик, который сейчас находится на пике популярности, — отметила Дембикова.

Она подчеркнула, что резиновая обувь будет хорошо смотреться со структурированными костюмными шортами или джинсовыми бермудами с белой майкой или рубашкой. По мнению стилиста, галоши и сапоги в сочетании с легкими летними вещами помогут создать интересный и выделяющийся образ.

Ранее стилист Олеся Алевтини заявила, что правильно подобранная и строгая одежда помогает быстрее переключиться с отдыха после выходных или отпуска на рабочий режим. Она отметила, что такой образ влияет не только на настрой человека, но и на то, как его воспринимают окружающие.

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