Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
21 июля 2026 в 11:19

Стилист объяснила феномен «дофаминовой одежды»

Стилист Прокопенко: люди все чаще надевают яркие вещи для положительных эмоций

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Люди стали все чаще надевать яркие и разноцветные вещи, которые вызывают у них положительные эмоции, рассказала в беседе с «МК в Чите» стилист Елизавета Прокопенко. Она отметила, что на смену тренду «тихая роскошь» пришла «дофаминовая мода».

«Дофаминовая мода» сейчас развивается параллельно с минимализмом и привлекает к себе больше внимания. Все-таки «тихая роскошь», которая была популярна в течение нескольких сезонов, многим уже поднадоела. Яркость — ключевое слово в описании дофаминового гардероба. Но стоит помнить, что не всем она нужна. Если вы не чувствуете себя комфортно в разноцветной одежде и пайетках, не нужно заставлять себя это носить. Актуальные вещи есть и в сдержанном исполнении, просто словосочетание «дофаминовая одежда» сейчас больше на слуху, — подчеркнула Прокопенко.

Стилист пояснила, что к такому гардеробу можно отнести одежду насыщенных оттенков, вещи с интересными принтами, пайетками и перьями. Кроме того, «дофаминовыми» считаются акцентные украшения, в том числе с использованием цветных камней и пластика.

Ранее стилист Олеся Алевтини заявила, что правильно подобранная и строгая одежда помогает быстрее переключиться с отдыха после выходных или отпуска на рабочий режим. Она отметила, что такой образ влияет не только на настрой человека, но и на то, как его воспринимают окружающие.

Life Style
мода
тренды
стилисты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Известного анестезиолога-насильника поймали спустя 21 год
Пиво из соседней страны хлынуло в Россию рекордным потоком
Суд в Москве оштрафовал активиста-иноагента Елизарова на 50 тыс. рублей
США захотели внести в черные списки УВКБ ООН
Москвичи «не дали» Седоковой заработать миллион рублей
«Иди обыграй пятерых!»: Мостовой о выборе Родри лучшим игроком ЧМ-2026
В Раде обнародовали данные об облавах на украинские военкоматы
В Польше сообщили о проблемах, которые ждут Украину зимой
Гроза не помеха русским «Гераням» и «Бандеролям»: удары по Украине 21 июля
Российский снайпер раскрыл слабое место украинского дрона «Баба-Яга»
Разведгруппа ВС России заняла позицию в 50 км от Запорожья
Родителям напомнили, как вербуют детей в интернете
Биткоин резко подлетел в цене
ФАС возбудила 15 дел против нефтяных компаний из-за цен на топливо
Много жертв и раненых, пожары: беспрецедентные удары ВСУ по России 21 июля
Появились новые подробности о подготовке теракта на Урале
КамАЗ столкнулся с микроавтобусом и парализовал движение на ТТК
Уют через ощущения: как работают цвет, свет и ткани вместе
Стало известно, когда Сырский может покинуть пост главкома ВСУ
Финэксперт предположил, как изменится курс доллара до конца августа
Дальше
Самое популярное
Новые правила строительства на даче с 2026 года: что можно, а что снесут
Семья и жизнь

Новые правила строительства на даче с 2026 года: что можно, а что снесут

Трусова впервые вышла в свет с мужем и годовалым сыном
Спорт

Трусова впервые вышла в свет с мужем и годовалым сыном

Мощная атака на Москву ночью 20 июля: разрушения и раненые, что известно
Москва

Мощная атака на Москву ночью 20 июля: разрушения и раненые, что известно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.