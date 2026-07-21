Стилист объяснила феномен «дофаминовой одежды»

Люди стали все чаще надевать яркие и разноцветные вещи, которые вызывают у них положительные эмоции, рассказала в беседе с «МК в Чите» стилист Елизавета Прокопенко. Она отметила, что на смену тренду «тихая роскошь» пришла «дофаминовая мода».

«Дофаминовая мода» сейчас развивается параллельно с минимализмом и привлекает к себе больше внимания. Все-таки «тихая роскошь», которая была популярна в течение нескольких сезонов, многим уже поднадоела. Яркость — ключевое слово в описании дофаминового гардероба. Но стоит помнить, что не всем она нужна. Если вы не чувствуете себя комфортно в разноцветной одежде и пайетках, не нужно заставлять себя это носить. Актуальные вещи есть и в сдержанном исполнении, просто словосочетание «дофаминовая одежда» сейчас больше на слуху, — подчеркнула Прокопенко.

Стилист пояснила, что к такому гардеробу можно отнести одежду насыщенных оттенков, вещи с интересными принтами, пайетками и перьями. Кроме того, «дофаминовыми» считаются акцентные украшения, в том числе с использованием цветных камней и пластика.

Ранее стилист Олеся Алевтини заявила, что правильно подобранная и строгая одежда помогает быстрее переключиться с отдыха после выходных или отпуска на рабочий режим. Она отметила, что такой образ влияет не только на настрой человека, но и на то, как его воспринимают окружающие.