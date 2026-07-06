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06 июля 2026 в 12:34

Стилист объяснила, как именно одежда влияет на продуктивность

Стилист Алевтини: строгая одежда помогает быстрее переключиться на рабочий режим

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Правильно подобранная и строгая одежда помогает быстрее переключиться с отдыха после выходных или отпуска на рабочий режим, заявила в беседе с LIFE.ru стилист Олеся Алевтини. Она отметила, что такой образ влияет не только на настрой человека, но и на то, как его воспринимают окружающие.

[Деловой] костюм — не единственный вариант. Главное — следовать принципу: строгость, четкость, собранность. Вместо пиджака можно взять блузу с хорошо держащим форму воротником и черные брюки. Вместо брюк — юбку-карандаш ниже колена. Вместо классических туфель — закрытые лоферы на невысоком каблуке. Добавьте съемный воротник или галстук, и образ заиграет по-новому даже без костюма. Чем строже вы выглядите в понедельник, тем проще проходят переговоры, встречи и даже просто утренний кофе с коллегами. Потому что вы уже внутри режима, а не на границе, — высказалась Алевтини.

Она уточнила, что пиджак с правильно посаженными плечами сделает образ более уверенным, а сочетание рубашки с четким воротником и базовой футболки помогут создать нетривиальный лук. Кроме того, специалист посоветовала обратить внимание не только на лоферы, но и на оксфорды, дерби, а также ботильоны.

Ранее стилист Анна Скороходова заявила, что фиолетовый и молочно-белый стали одними из самых трендовых цветов лета 2026 года. Она также выделила небесно-голубой, нежно-розовый, оливковый, сливочный и шоколадный оттенки.

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