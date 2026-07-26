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26 июля 2026 в 12:14

Эти циннии королевского размера: яркие пушистые ромашки цветут до морозов

Фото: D-NEWS.ru
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Если хочется, чтобы клумба выглядела ярко до самой осени, стоит обратить внимание на крупноцветковые циннии. Среди них особенно выделяется смесь State Fair Mix («стейт фэйр микс») — сорт, который выращивают ради огромных соцветий и продолжительного цветения. Эти растения словно созданы для тех, кто любит эффектные клумбы с минимальным уходом.

State Fair Mix образует мощные кусты высотой 75–100 см с крепкими прямыми стеблями. Главное украшение — густомахровые цветки диаметром 10–15 см, которые распускаются в самых разных оттенках: белом, кремовом, желтом, оранжевом, розовом, красном, пурпурном и малиновом. Цветение начинается примерно через 10–12 недель после посева и продолжается с июля до первых заморозков. Сорт хорошо переносит жару, не теряет декоративности в засушливую погоду и отлично подходит для срезки — в вазе цветы могут стоять до двух недель.

Если хочется еще более крупных соцветий, стоит присмотреться еще к двум проверенным сортам.

Benary's Giant («бенарис джайант») считается одной из лучших профессиональных серий. Высота растений достигает 90–120 см, а плотные махровые цветки вырастают до 10–15 см в диаметре. Сорт ценится за крепкие цветоносы, устойчивость к дождям и высокую устойчивость к мучнистой росе.

Еще один впечатляющий вариант — Oklahoma Mix («оклахома микс»). Кусты вырастают до 75–90 см, а полностью махровые цветки диаметром 7–10 см отличаются особенно долгим сохранением окраски и великолепно подходят для букетов. Эта серия также известна хорошей устойчивостью к жаркой погоде и продолжительным цветением.

Проверено редакцией
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Ольга Шмырева
О. Шмырева
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