Эти циннии королевского размера: яркие пушистые ромашки цветут до морозов

Если хочется, чтобы клумба выглядела ярко до самой осени, стоит обратить внимание на крупноцветковые циннии. Среди них особенно выделяется смесь State Fair Mix («стейт фэйр микс») — сорт, который выращивают ради огромных соцветий и продолжительного цветения. Эти растения словно созданы для тех, кто любит эффектные клумбы с минимальным уходом.

State Fair Mix образует мощные кусты высотой 75–100 см с крепкими прямыми стеблями. Главное украшение — густомахровые цветки диаметром 10–15 см, которые распускаются в самых разных оттенках: белом, кремовом, желтом, оранжевом, розовом, красном, пурпурном и малиновом. Цветение начинается примерно через 10–12 недель после посева и продолжается с июля до первых заморозков. Сорт хорошо переносит жару, не теряет декоративности в засушливую погоду и отлично подходит для срезки — в вазе цветы могут стоять до двух недель.

Если хочется еще более крупных соцветий, стоит присмотреться еще к двум проверенным сортам.

Benary's Giant («бенарис джайант») считается одной из лучших профессиональных серий. Высота растений достигает 90–120 см, а плотные махровые цветки вырастают до 10–15 см в диаметре. Сорт ценится за крепкие цветоносы, устойчивость к дождям и высокую устойчивость к мучнистой росе.

Еще один впечатляющий вариант — Oklahoma Mix («оклахома микс»). Кусты вырастают до 75–90 см, а полностью махровые цветки диаметром 7–10 см отличаются особенно долгим сохранением окраски и великолепно подходят для букетов. Эта серия также известна хорошей устойчивостью к жаркой погоде и продолжительным цветением.