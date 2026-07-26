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26 июля 2026 в 11:00

Посадите один раз — и каждый год он будет удивлять все более пышными ярко-розовыми шапками

Фото: D-NEWS.ru
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Древовидный пион «розеа плена» — этот многолетник способен украшать ваш сад на протяжении десятилетий, становясь с каждым годом все более пышным и эффектным.

В отличие от травянистых пионов, которые со временем мельчают, древовидные пионы с возрастом только набирают силу и увеличивают количество цветов, а их одревесневшие побеги живут годами, формируя мощный куст высотой до 1,5 метра. Сорт «розеа плена» известен своими крупными махровыми ярко-розовыми цветами диаметром до 20 см, которые появляются в конце мая — начале июня и держатся на кусте около двух недель, а их сладковатый аромат привлекает в сад пчел и бабочек.

Растение предпочитает солнечные места, защищенные от ветра, и плодородные, хорошо дренированные почвы. Посадите этот великолепный кустарник в своем саду, и он станет его главным украшением.

Ранее были назван цветок, который можно сеять в июле, — всходит за 5 дней.

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Дарья Иванова
Д. Иванова
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