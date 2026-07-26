Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
26 июля 2026 в 09:55

Капризничает после магазина: что нужно шеффлере для роста и пышной кроны

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Шеффлера способна стать настоящим украшением дома, но после покупки нередко начинает сбрасывать листья и терять привлекательный вид. В большинстве случаев ей просто нужно немного времени и правильный уход, чтобы привыкнуть к новым условиям.

Поставьте растение в место с ярким рассеянным светом. Лучше всего подойдут восточные или западные окна. Если шеффлера стоит на южной стороне, защитите ее от прямых солнечных лучей легкой занавеской.

В первые недели раз в семь дней опрыскивайте листья раствором «Эпина» — это поможет растению легче перенести стресс. Не спешите с пересадкой: дайте шеффлере 2–3 недели на адаптацию. Новый горшок должен быть всего на 3–4 см больше предыдущего. Для пересадки хорошо подойдет рыхлый грунт для фикусов.

Поливайте растение только после того, как верхний слой почвы просохнет на 2–3 см. Избыток влаги так же вреден, как и пересушивание грунта.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак и убедилась, что шеффлера быстрее адаптируется без лишних «спасательных» процедур. Периодически протирайте ее листья от пыли — так растение будет лучше дышать и сохранит красивый глянцевый блеск.

Ранее сообщалось, что пырей способен превратить любую грядку в настоящую проблему, ведь его корни быстро разрастаются и возвращаются даже после прополки. Но у этого живучего сорняка есть слабое место — он не любит, когда ему перекрывают доступ к свету.

Проверено редакцией
Читайте также
Как инженерные решения делают общественный транспорт комфортнее
Общество
Как инженерные решения делают общественный транспорт комфортнее
Момент масштабного отключения света в Грузии попал на видео
Страны СНГ
Момент масштабного отключения света в Грузии попал на видео
Дачники часто ошибаются в конце лета: эти овощи любят только теплую воду
Общество
Дачники часто ошибаются в конце лета: эти овощи любят только теплую воду
После дождя лучше подождать: привычка, из-за которой страдают ваши грядки
Общество
После дождя лучше подождать: привычка, из-за которой страдают ваши грядки
Посадите у беседки — летом в саду фиолетово-синий ковер высотой 20 см, который пахнет мятой при каждом шаге
Общество
Посадите у беседки — летом в саду фиолетово-синий ковер высотой 20 см, который пахнет мятой при каждом шаге
свет
полив
цветы
советы
Марина Макарова
М. Макарова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В российском регионе из-за непогоды задерживаются 89 поездов
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 26 июля: где сбои в России
Названо крупнейшее месторождение золота в России
Стали известны сроки восстановления ДНР после прекращения огня
«Не заинтересован в мире»: Мендель рассказала о главном интересе Зеленского
Непогода в одном из регионов унесла жизнь россиянина
Пугачева заявила о готовности дать концерт в Киеве
В ГД призвали изменить статус СВО после атаки ВСУ на турбазы под Запорожьем
«Север» объявил охоту на Starlink Маска на Украине
В Москве произошла трагедия, когда девочка оперлась на москитную сетку
Эксперт рассказала, как снизить уровень «плохого» холестерина
Европа в огне: кадры пожаров в странах ЕС на фоне продолжающейся жары
Почти 20 дронов атаковали российский регион за сутки
«Союз МС-28» с российско-американским экипажем отстыковался от МКС
Китай спас десятки моряков с затонувшего судна во Вьетнаме
Стали известны последствия атаки ВСУ на Белгородскую область
«Русские победят»: в США объяснили, во что превращается Украина
Трое детей погибли из-за отравления газом в российском регионе
В МЧС раскрыли новые детали поисковой операции на Эльбрусе
СК раскрыл основное направление работы по делу о терактах на Ставрополье
Дальше
Самое популярное
Салат «Пассажирский» все забыли, а это был хит советских застолий: вкуснее надоевших оливье и крабового
Общество

Салат «Пассажирский» все забыли, а это был хит советских застолий: вкуснее надоевших оливье и крабового

Смешиваю тертые яблоки с творогом и манкой: запеканка «Яблочная нежность» — воздушная как суфле и без муки
Общество

Смешиваю тертые яблоки с творогом и манкой: запеканка «Яблочная нежность» — воздушная как суфле и без муки

Новые правила ухода за пожилыми с 2027 года: как не потерять стаж
Семья и жизнь

Новые правила ухода за пожилыми с 2027 года: как не потерять стаж

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.