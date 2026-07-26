Капризничает после магазина: что нужно шеффлере для роста и пышной кроны

Капризничает после магазина: что нужно шеффлере для роста и пышной кроны

Шеффлера способна стать настоящим украшением дома, но после покупки нередко начинает сбрасывать листья и терять привлекательный вид. В большинстве случаев ей просто нужно немного времени и правильный уход, чтобы привыкнуть к новым условиям.

Поставьте растение в место с ярким рассеянным светом. Лучше всего подойдут восточные или западные окна. Если шеффлера стоит на южной стороне, защитите ее от прямых солнечных лучей легкой занавеской.

В первые недели раз в семь дней опрыскивайте листья раствором «Эпина» — это поможет растению легче перенести стресс. Не спешите с пересадкой: дайте шеффлере 2–3 недели на адаптацию. Новый горшок должен быть всего на 3–4 см больше предыдущего. Для пересадки хорошо подойдет рыхлый грунт для фикусов.

Поливайте растение только после того, как верхний слой почвы просохнет на 2–3 см. Избыток влаги так же вреден, как и пересушивание грунта.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак и убедилась, что шеффлера быстрее адаптируется без лишних «спасательных» процедур. Периодически протирайте ее листья от пыли — так растение будет лучше дышать и сохранит красивый глянцевый блеск.

Ранее сообщалось, что пырей способен превратить любую грядку в настоящую проблему, ведь его корни быстро разрастаются и возвращаются даже после прополки. Но у этого живучего сорняка есть слабое место — он не любит, когда ему перекрывают доступ к свету.