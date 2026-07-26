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26 июля 2026 в 10:11

Китай спас десятки моряков с затонувшего судна во Вьетнаме

Китай спас 39 моряков после затопления вьетнамского судна в Южно-Китайском море

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Судно КНР спасло 39 моряков с затонувшего вьетнамского судна, сообщает Центральное телевидение Китая. Еще 23 моряка числятся пропавшими. На данный момент спасательные службы продолжают поиск пропавших моряков.

В общей сложности было поднято на борт 36 вьетнамских моряков. По состоянию на 10.00 утра 26 июля (05.00 мск), согласно данным Морского координационного центра поисково-спасательных операций Саньша, были спасены еще три члена экипажа, — сказано в сообщении.

Вьетнамское судно KHOI NGUYEN 18 затонуло в Южно-Китайском море. На борту находились 62 человека. Моряков, которые во время трагедии смогли добраться до спасательных шлюпок, унесло течением в район архипелага Наньша. Именно там спасательное судно Министерства транспорта КНР заметило пострадавших.

Ранее власти Гайаны подтвердили гибель 72 человек в результате крушения прибрежного парома MV Barima. Из 179 человек, находившихся на борту, 76 были спасены. Как рассказала одна из выживших, паром накренился в сторону после удара сильной волны, после чего судно начало наполняться водой.

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