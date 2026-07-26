В Москве произошла трагедия, когда девочка оперлась на москитную сетку

В Москве произошла трагедия, когда девочка оперлась на москитную сетку Девочка выпала из окна четвертого этажа в Москве

В Москве на улице Винокурова из окна квартиры на четвертом этаже выпал малолетний ребенок — девочка 2023 года рождения госпитализирована, сообщила прокуратура Москвы в Telegram-канале. Трагедия произошла после того, как ребенок оперся на москитную сетку.

Оперевшись на москитную сетку, из окна квартиры четвертого этажа жилого дома на ул. Винокурова выпал малолетний ребенок. Девочка 2023 г.р. госпитализирована, — заявили в ведомстве.

Ведомство обратилось к родителям с напоминанием о необходимости не оставлять детей без присмотра в помещениях с открытыми окнами. Прокуратура подчеркнула, что москитная сетка не способна предотвратить падение ребенка.

Ранее двухлетний мальчик выпал из окна квартиры на втором этаже жилого дома на улице Зверинецкой в Измайлово. Ребенка госпитализировали. Предварительно установлено, что мальчик некоторое время находился без присмотра взрослых в комнате с открытым окном.

Кроме того, четырехлетняя девочка погибла после падения с кухонной тумбы в Дагестане. Родители доставили ее в больницу, где врачи подтвердили смерть ребенка. Трагедия произошла в одном из частных домов Кумторкалинского района.