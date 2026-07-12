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12 июля 2026 в 13:49

Надоедливый пырей отступает сам: дачный способ без бесконечной прополки и усталости

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Пырей способен превратить любую грядку в настоящую проблему, ведь его корни быстро разрастаются и возвращаются даже после прополки. Но у этого живучего сорняка есть слабое место — он не любит, когда ему перекрывают доступ к свету.

Опытные огородники не всегда пытаются выкапывать пырей, а действуют хитрее. Один из способов — посадить сидераты или топинамбур, который быстро растет, создает плотную тень и постепенно вытесняет сорняк. Еще помогает мульчирование: картон, плотная ткань, толь или старый линолеум перекрывают солнце, и пырей начинает слабеть. Перекопка подойдет только на ранней стадии, когда корни еще не успели разойтись по всему участку.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак и заметила, что после плотного укрытия почвы сорняков стало намного меньше. Она советует не оставлять землю голой после уборки урожая — мульча помогает сохранить влагу и одновременно сдерживает рост новых сорняков.

Ранее сообщалось: когда черешня начинает созревать, скворцы быстро находят лакомство и могут оставить садовода почти без урожая. Старые диски, тряпки и пугала помогают ненадолго, поэтому многие дачники ищут более надежные способы защиты.

Проверено редакцией
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