Соседи спрашивают название цветка: роджерсия украшает сад с весны до осени

Если тенистый уголок сада кажется пустым и скучным, присмотритесь к роджерсии. Этот эффектный многолетник не только красиво цветет, но и меняет оттенок листвы в течение сезона, превращая участок в настоящий уголок ландшафтного дизайна.

Роджерсия любит полутень, плодородную почву и регулярный полив. Ее крупные листья весной могут быть бронзовыми или пурпурными, летом становятся насыщенно-зелеными, а осенью приобретают медные и бордовые оттенки. В июне и июле растение украшает сад пышными метелками белых, кремовых или розовых цветков.

Высаживать роджерсию лучше весной или осенью. При посадке используйте дренаж и смесь садовой земли, компоста и торфа. Чтобы сохранить влагу в почве, замульчируйте приствольный круг. Осенью стебли необходимо обрезать под корень.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак и убедилась, что роджерсия особенно эффектно смотрится рядом с хостами и астильбами. Не высаживайте растение на открытом солнце — в легкой тени его листья сохраняют яркую окраску и декоративность намного дольше.

Ранее сообщалось, что пугала и блестяшки работают дня два, ультразвук дорог и не всегда эффективен, а сетку накидывать — та еще морока. Но есть способ, от которого пернатые буквально нос воротят, и стоит он копейки.