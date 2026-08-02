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02 августа 2026 в 04:30

Просто разбросала семена на грядки после сбора урожая — вредителей как водой смыло

Фото: D-NEWS.ru
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После уборки лука, чеснока и раннего картофеля грядки не должны пустовать — их нужно засеять сидератами, чтобы восстановить плодородие почвы, подавить сорняки и защитить участок от вредителей.

Самый простой и эффективный способ — посев горчицы белой или фацелии, которые за 1,5–2 месяца наращивают зеленую массу, а затем их скашивают и заделывают в почву, заменяя тонну навоза. Горчица не только обогащает землю азотом и фосфором, но и выделяет вещества, подавляющие возбудителей болезней и отпугивающие проволочника и нематод, а фацелия быстро растет на любых почвах, привлекает пчел и разрыхляет землю своими мощными корнями.

Достаточно просто разбросать семена по поверхности рыхлой земли, присыпать граблями и полить — и до весны о них можно забыть. Посейте сидераты в августе, и ваша земля скажет вам спасибо, а вредителей как водой смоет.

Ранее были названы многолетники для посадки в августе: без укрытия на зиму, зацветают шапками.

Проверено редакцией
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