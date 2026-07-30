Поливать каждый день больше не придется: простые способы сохранить влагу на грядках

Поливать каждый день больше не придется: простые способы сохранить влагу на грядках

Жаркое лето и отсутствие дождей могут серьезно навредить огороду. Но сохранить растения живыми можно даже при редком поливе, если правильно удерживать влагу в почве. Несколько простых приемов помогают заметно снизить расход воды.

Первый способ — «сухой полив». После дождя или обычного полива рыхлите землю на глубину 5–7 см. Рыхлый верхний слой разрушает каналы, по которым вода испаряется, и помогает дольше сохранить влагу у корней.

Второй прием — посадка растений, создающих тень. Кукуруза, подсолнечник или тыква защищают почву от перегрева, а их листья уменьшают испарение. Еще один вариант — сделать ловушки для росы: вкопанные бутылки с камнями и растительными остатками помогают собирать конденсат.

Дополнительно грядки стоит замульчировать соломой или опилками, убрать лишние листья у некоторых культур и использовать затеняющие материалы в самые жаркие дни.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак и убедилась, что мульча и рыхление действительно помогают дольше сохранять влагу. Дополнительно советует проводить такие работы заранее, не дожидаясь, пока растения начнут вянуть.

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