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30 июля 2026 в 17:57

Поливать каждый день больше не придется: простые способы сохранить влагу на грядках

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Жаркое лето и отсутствие дождей могут серьезно навредить огороду. Но сохранить растения живыми можно даже при редком поливе, если правильно удерживать влагу в почве. Несколько простых приемов помогают заметно снизить расход воды.

Первый способ — «сухой полив». После дождя или обычного полива рыхлите землю на глубину 5–7 см. Рыхлый верхний слой разрушает каналы, по которым вода испаряется, и помогает дольше сохранить влагу у корней.

Второй прием — посадка растений, создающих тень. Кукуруза, подсолнечник или тыква защищают почву от перегрева, а их листья уменьшают испарение. Еще один вариант — сделать ловушки для росы: вкопанные бутылки с камнями и растительными остатками помогают собирать конденсат.

Дополнительно грядки стоит замульчировать соломой или опилками, убрать лишние листья у некоторых культур и использовать затеняющие материалы в самые жаркие дни.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак и убедилась, что мульча и рыхление действительно помогают дольше сохранять влагу. Дополнительно советует проводить такие работы заранее, не дожидаясь, пока растения начнут вянуть.

Ранее сообщалось, что многие дачники ждут цветения гортензий до середины лета, но его можно немного приблизить. Для этого не нужны дорогие препараты — достаточно создать кусту теплые условия после зимы.

Проверено редакцией
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Марина Макарова
М. Макарова
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