Петрушка и укроп растут как на дрожжах: простой способ вырастить зелень без грядок

Петрушка и укроп растут как на дрожжах: простой способ вырастить зелень без грядок

Свежая зелень всегда под рукой — это проще, чем кажется. Обычный картонный лоток от яиц легко превращается в мини-теплицу, которая поможет вырастить укроп, петрушку и другую зелень даже на кухне или балконе.

Для посадки понадобится картонный яичный лоток. Снимите крышку и сделайте небольшие отверстия в дне каждой ячейки, чтобы корни могли свободно развиваться. Положите крышку под лоток, заполните ячейки грунтом наполовину и разложите по 3–5 семян. Затем досыпьте землю и слегка уплотните ее.

Для полива можно приготовить настой ромашки: залейте два пакетика литром кипятка, дайте настояться около часа и остудите. Им удобно опрыскивать посадки до появления всходов. Если накрыть лоток пленкой, зелень взойдет быстрее. Когда растения подрастут, их можно оставить дома или пересадить в открытый грунт.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак и убедилась, что зелень прекрасно растет даже на небольшом подоконнике. Чтобы листья были более ароматными, поворачивайте лоток к свету разными сторонами и не забывайте менять грунт после каждого нового посева.

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