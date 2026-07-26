Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
26 июля 2026 в 07:55

Листья станут глянцевыми и крепкими: чеснок поможет разбудить замиокулькас

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Замиокулькас считается одним из самых неприхотливых комнатных растений, но и ему нужна правильная поддержка. Обычный чеснок может стать мягкой натуральной подкормкой, которая помогает стимулировать рост и одновременно защищает клубень от неблагоприятных факторов.

Главная проблема замиокулькаса — загнивание корней и клубня из-за перелива и избытка удобрений. Чесночный настой содержит природные соединения, которые способствуют образованию новых корней, помогают растению лучше усваивать питательные вещества и поддерживают здоровый вид листьев.

Приготовить подкормку просто: измельчите 1 средний зубчик чеснока и залейте его 1 литром теплой воды. Настаивайте от 12 до 24 часов, затем процедите. Поливайте растение только по влажной почве и не чаще одного раза в месяц.

Использовать такую подкормку рекомендуется весной и летом. Раствор нельзя хранить дольше суток — он начинает бродить и может навредить растению. Также не поливайте им сухой грунт, чтобы избежать повреждения клубня.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак и отметила, что замиокулькас хорошо реагирует на умеренный уход без избытка подкормок. Дополнительно не забывайте давать растению просохнуть между поливами — для него это не менее важно, чем любое удобрение.

Ранее сообщалось, что комнатные растения не только делают жилье уютнее, но и помогают создать приятную атмосферу. Многие считают, что правильно подобранные цветы способны добавить дому гармонию, спокойствие и даже привлечь благополучие.

Проверено редакцией
Читайте также
Цветы для дома с особой энергетикой: пять растений, которые выбирают для уюта
Общество
Цветы для дома с особой энергетикой: пять растений, которые выбирают для уюта
Обычный чай вместо дорогих удобрений: летняя подкормка помогает замиокулькасу нарастить побеги
Общество
Обычный чай вместо дорогих удобрений: летняя подкормка помогает замиокулькасу нарастить побеги
Такая курочка победила шашлык из свинины: медово-соевый маринад делает шедевр и из крылышек, и из ножек
Общество
Такая курочка победила шашлык из свинины: медово-соевый маринад делает шедевр и из крылышек, и из ножек
К картошке и шашлыку: маринованные помидоры быстрого приготовления — без добавки никто не уходит
Общество
К картошке и шашлыку: маринованные помидоры быстрого приготовления — без добавки никто не уходит
Новые правила ухода за пожилыми с 2027 года: как не потерять стаж
Семья и жизнь
Новые правила ухода за пожилыми с 2027 года: как не потерять стаж
замиокулькас
чеснок
уход
советы
Марина Макарова
М. Макарова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мирный житель пострадали при налете ВСУ на российский регион
Российские военные уничтожили место сборки тысячи БПЛА в Киеве
ВС России разнесли выпускавший БПЛА и электронику завод в Киеве
Стало известно, сколько моряков стали Героями России с начала СВО
Раскрыто, сколько детей погибли на заминированных ВСУ территориях
Число погибших на Эльбрусе альпинистов возросло
В соседствующем с Москвой регионе сбили 16 украинских дронов
«Не измена»: в бундестаге призвали к восстановлению отношений с Россией
Грузия «снабдила» Россию рекордными объемами водки
ПВО России за ночь уничтожила 133 украинских беспилотника
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 26 июля: инфографика
ВС России разнесли портовую инфраструктуру Украины
Российские силы поразили киевские предприятия по производству беспилотников
Корпоративных сотрудников предостерегли от мошенников
Российские военные нанесли групповой удар по военным объектам на Украине
Украинские инструкторы замучили свыше 30 насильно мобилизованных до смерти
Войска «Севера» сорвали снабжение ВСУ ударами по дронам R-18
«Молнии» бьют по ВСУ, отступление под Харьковом: новости СВО к утру 26 июля
Насиловал, убивал и плакал: как поймали калининградского Чикатило
Европейскую страну охватили протесты из-за железной дороги
Дальше
Самое популярное
Салат «Пассажирский» все забыли, а это был хит советских застолий: вкуснее надоевших оливье и крабового
Общество

Салат «Пассажирский» все забыли, а это был хит советских застолий: вкуснее надоевших оливье и крабового

Смешиваю тертые яблоки с творогом и манкой: запеканка «Яблочная нежность» — воздушная как суфле и без муки
Общество

Смешиваю тертые яблоки с творогом и манкой: запеканка «Яблочная нежность» — воздушная как суфле и без муки

Новые правила ухода за пожилыми с 2027 года: как не потерять стаж
Семья и жизнь

Новые правила ухода за пожилыми с 2027 года: как не потерять стаж

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.