Листья станут глянцевыми и крепкими: чеснок поможет разбудить замиокулькас

Замиокулькас считается одним из самых неприхотливых комнатных растений, но и ему нужна правильная поддержка. Обычный чеснок может стать мягкой натуральной подкормкой, которая помогает стимулировать рост и одновременно защищает клубень от неблагоприятных факторов.

Главная проблема замиокулькаса — загнивание корней и клубня из-за перелива и избытка удобрений. Чесночный настой содержит природные соединения, которые способствуют образованию новых корней, помогают растению лучше усваивать питательные вещества и поддерживают здоровый вид листьев.

Приготовить подкормку просто: измельчите 1 средний зубчик чеснока и залейте его 1 литром теплой воды. Настаивайте от 12 до 24 часов, затем процедите. Поливайте растение только по влажной почве и не чаще одного раза в месяц.

Использовать такую подкормку рекомендуется весной и летом. Раствор нельзя хранить дольше суток — он начинает бродить и может навредить растению. Также не поливайте им сухой грунт, чтобы избежать повреждения клубня.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак и отметила, что замиокулькас хорошо реагирует на умеренный уход без избытка подкормок. Дополнительно не забывайте давать растению просохнуть между поливами — для него это не менее важно, чем любое удобрение.

Ранее сообщалось, что комнатные растения не только делают жилье уютнее, но и помогают создать приятную атмосферу. Многие считают, что правильно подобранные цветы способны добавить дому гармонию, спокойствие и даже привлечь благополучие.