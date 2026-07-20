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20 июля 2026 в 13:11

Цветы для дома с особой энергетикой: пять растений, которые выбирают для уюта

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Комнатные растения не только делают жилье уютнее, но и помогают создать приятную атмосферу. Многие считают, что правильно подобранные цветы способны добавить дому гармонию, спокойствие и даже привлечь благополучие. Главное — чтобы растения были здоровыми и ухоженными.

Толстянку, или денежное дерево, часто ставят в юго-восточной части дома — зоне богатства по фэншуй. Считается, что она символизирует стабильность и достаток.

Замиокулькас называют долларовым деревом и связывают с улучшением финансового положения. Спатифиллум («женское счастье») советуют держать в спальне или гостиной: по приметам, он помогает сохранить любовь и гармонию в семье.

Цитрусовые деревья в горшках ассоциируют с изобилием благодаря ароматным плодам. Орхидею считают женским цветком, который помогает подчеркнуть красоту и привлекательность. Ей нужен рассеянный свет и аккуратный уход.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак и заметила, что ухоженные растения действительно делают дом уютнее. Дополнительно протирайте листья от пыли — так цветы будут выглядеть лучше и смогут эффективнее очищать воздух.

Ранее сообщалось, что пырей способен превратить любую грядку в настоящую проблему, ведь его корни быстро разрастаются и возвращаются даже после прополки. Но у этого живучего сорняка есть слабое место — он не любит, когда ему перекрывают доступ к свету.

Проверено редакцией
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М. Макарова
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