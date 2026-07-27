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27 июля 2026 в 15:44

Смородина отблагодарит урожаем: что обязательно сделать с кустами после сбора ягод

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Собрали смородину? Самое время уделить внимание кустам. Именно уход в конце июля и августе помогает растению заложить цветочные почки и подготовиться к следующему сезону. Несколько простых действий помогут сохранить здоровье смородины и повысить будущий урожай.

Сначала проведите санитарную обрезку. Удалите сухие, больные и слабые ветви, а из прикорневой поросли оставьте только 3–5 самых крепких побегов.

После этого подкормите кусты калийно-фосфорными удобрениями. На 10 литров воды возьмите 15–20 г сульфата калия и 25–30 г суперфосфата. Под каждый куст выливайте 5–7 литров раствора. Хорошей альтернативой станет настой древесной золы — стакан на 10 литров горячей воды.

Поливайте смородину раз в 7–10 дней и обязательно мульчируйте почву. Также регулярно осматривайте кусты на наличие вредителей и своевременно удаляйте поврежденные побеги.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак и убедилась, что своевременная обрезка заметно облегчает уход за смородиной осенью. Дополнительно не используйте азотные подкормки в конце лета — они могут спровоцировать рост молодых побегов, которые не успеют окрепнуть до холодов.

Ранее сообщалось, что летом деревья на даче часто страдают от жары и нехватки влаги, особенно молодые саженцы. Но есть простой способ помочь растениям пережить засуху без ежедневного полива.

Проверено редакцией
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