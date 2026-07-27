Морковь станет сладкой и ровной: банановая подкормка для крупного урожая без затрат

Морковь особенно нуждается в калии в период формирования корнеплодов. Именно он помогает ей вырасти сладкой, сочной и ровной. Получить отличный урожай можно без дорогих удобрений — поможет обычная банановая кожура.

Для приготовления подкормки возьмите кожуру от 3–5 чистых бананов, поместите ее в трехлитровую банку и залейте отстоянной водой комнатной температуры. Оставьте настой на 2–3 дня в теплом месте. Когда вода потемнеет и появятся пузырьки, процедите жидкость.

Перед использованием разведите настой водой в пропорции 1:1. Сначала слегка увлажните грядку обычной водой, а затем полейте морковь под корень, стараясь не попадать на ботву. Оставшуюся кожуру можно отправить в компост.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак и оценила, как просто приготовить натуральную подкормку из того, что обычно отправляется в мусорное ведро. Дополнительно не забывайте регулярно рыхлить междурядья после полива — так корнеплоды будут получать больше воздуха и вырастут более ровными и крупными.

Ранее сообщалось, что растрескавшиеся помидоры — частая проблема в разгар лета, когда урожай уже начинает созревать. Но избежать этой неприятности можно без сложных средств.