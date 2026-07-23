Морковь и свекла скажут спасибо: июльский секрет крупных и сладких корнеплодов

Морковь и свекла скажут спасибо: июльский секрет крупных и сладких корнеплодов

Пышная ботва на грядках еще не гарантирует хорошего урожая. Если вовремя не проредить морковь и свеклу, вместо крупных корнеплодов можно получить тонкие и мелкие плоды. Эта простая процедура помогает растениям набраться сил и вырасти по-настоящему вкусными.

Перед прореживанием хорошо полейте грядки — так корешки меньше травмируются. Между морковью оставляйте не менее 5 сантиметров. После удаления лишних растений снова полейте посадки, чтобы помочь им быстрее восстановиться.

Свекле требуется больше свободного места. Для большинства сортов достаточно около 10 сантиметров между растениями. Если выращиваете крупноплодные сорта для хранения, расстояние можно немного увеличить. Не забывайте проверять гнезда растений — иногда рядом с самым крепким ростком прячутся лишние всходы.

Проводить прореживание лучше вечером или в пасмурную погоду. Так вы снизите риск появления морковной мухи, которую привлекает запах поврежденных корней. Удаленную ботву сразу убирайте в компост или закапывайте подальше от грядок.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак и убедилась, что после правильного прореживания корнеплоды вырастают заметно крупнее. Дополнительно замульчируйте грядки тонким слоем скошенной травы — это поможет дольше сохранить влагу и сократить количество поливов.

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