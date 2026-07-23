Сливы слаще меда: вношу простую подкормку под дерево — и плоды наливаются сахаром за 2 недели

Сливы слаще меда: вношу простую подкормку под дерево — и плоды наливаются сахаром за 2 недели

Сладость слив напрямую зависит от правильного ухода в конце лета, когда плоды наливаются соком и накапливают сахара. Главное правило — в августе исключите азотные подкормки и переключитесь на калий и фосфор.

За месяц до сбора внесите под дерево сернокислый калий (20–30 г на 1 кв. м приствольного круга) или сульфат калия, который улучшает сахаристость и аромат плодов. Также за 2–3 недели до уборки постепенно сократите полив: избыток влаги делает мякоть водянистой и снижает концентрацию сахаров, а умеренное пересыхание почвы, наоборот, способствует накоплению сладости.

Важно: своевременно удаляйте поврежденные и больные плоды, чтобы дерево направляло все силы на оставшиеся сливы. Соблюдая эти простые правила, вы соберете десертные сливы, которые порадуют вас сладостью и насыщенным вкусом.

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