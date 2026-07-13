Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
13 июля 2026 в 17:00

Картофель: определяем время сбора по ботве — хватит одного взгляда на грядки

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Главный ориентир для определения времени сбора картофеля — состояние ботвы. Ее внешний вид говорит о готовности урожая лучше любых календарных сроков.

Как только листья начинают желтеть, подсыхать и полегать, это сигнал, что клубни перестали набирать массу и готовы к выкопке. В идеале дождитесь, когда ботва обмякнет, побуреет и начнет осыпаться, — это верный признак, что картофель полностью созрел. Если же ботва остается ярко-зеленой и прямостоячей, значит, клубни еще растут и торопиться с уборкой не стоит.

А чтобы быть уверенным на 100%, выкопайте 2–3 контрольных куста и проверьте кожуру клубней: у зрелой картошки она должна быть плотной и не стираться пальцем. Если кожица шелушится — дайте урожаю еще 5–7 дней.

Ранее сообщалось, чем полить грядки со свеклой, чтобы плоды стали сладкими.

Проверено редакцией
Читайте также
Психолог поставила точку в споре о свойствах зеленого цвета
Общество
Психолог поставила точку в споре о свойствах зеленого цвета
В Роскачестве объяснили, когда сотрудники могут забирать вещи домой
Общество
В Роскачестве объяснили, когда сотрудники могут забирать вещи домой
Садовод рассказала, какие растения подойдут для посадки в середине лета
Общество
Садовод рассказала, какие растения подойдут для посадки в середине лета
Забудьте о скучных однотонных цветах: это чудо с миллионом колокольчиков меняет окраску от погоды
Общество
Забудьте о скучных однотонных цветах: это чудо с миллионом колокольчиков меняет окраску от погоды
Жареная бабка: картошка со шкварками по-белорусски, со стаканом молока — просто объедение
Общество
Жареная бабка: картошка со шкварками по-белорусски, со стаканом молока — просто объедение
Общество
дачи
картошка
урожай
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россия и Китай завершили масштабные морские учения
Пассажира хотели высадить из самолета за футболку о бомбардировках детей
Путин раскрыл, чего добивается Россия в зоне СВО
Турэксперт назвала распространенные причины отравления едой за границей
Женщина не выжила после подаренного полета
Легенда отечественной звукорежиссуры скончалась
Суд прекратил дело о банкротстве скандальной гонщицы
Минпросвещения успокоило «бежевых мам» после сообщений об угрозе детям
Львова-Белова раскрыла статистику детской смертности в конфликте с Украиной
Воронежским парламентариям ограничат выезды из региона
Психолог ответила, почему стоит ставить границы между внуками и бабушками
Посол России раскрыл реакцию Москвы на обвинения ЕС
Россиянам перечислили смертельно опасные вирусы в Турции
Власти Германии уличили в эскалации отношений с Россией
Книги Гоблина будут маркировать
«Хранитель Ормузского пролива»: Трамп придумал новую роль для США
Путин заявил о непростой ситуации с паводками в Дагестане
«Умеет брехать»: политолог о назначении Корецкого на пост премьера Украины
Россиянин получил 12 лет за убийство сожительницы ножом и отверткой
МИД России раскрыл детали разговора с послом Германии
Дальше
Самое популярное
Новые правила обслуживания газовых плит: что ждет собственников в 2026 году
Семья и жизнь

Новые правила обслуживания газовых плит: что ждет собственников в 2026 году

Натираю яблоки на терке — к чаю теперь подаю варенье «Паутинка». Прозрачное, янтарное, как кружево
Общество

Натираю яблоки на терке — к чаю теперь подаю варенье «Паутинка». Прозрачное, янтарное, как кружево

Холестерин растет молча: 5 причин проверить сосуды уже сейчас. Ликбез врача
Здоровье/красота

Холестерин растет молча: 5 причин проверить сосуды уже сейчас. Ликбез врача

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.