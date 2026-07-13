Картофель: определяем время сбора по ботве — хватит одного взгляда на грядки

Картофель: определяем время сбора по ботве — хватит одного взгляда на грядки

Главный ориентир для определения времени сбора картофеля — состояние ботвы. Ее внешний вид говорит о готовности урожая лучше любых календарных сроков.

Как только листья начинают желтеть, подсыхать и полегать, это сигнал, что клубни перестали набирать массу и готовы к выкопке. В идеале дождитесь, когда ботва обмякнет, побуреет и начнет осыпаться, — это верный признак, что картофель полностью созрел. Если же ботва остается ярко-зеленой и прямостоячей, значит, клубни еще растут и торопиться с уборкой не стоит.

А чтобы быть уверенным на 100%, выкопайте 2–3 контрольных куста и проверьте кожуру клубней: у зрелой картошки она должна быть плотной и не стираться пальцем. Если кожица шелушится — дайте урожаю еще 5–7 дней.

Ранее сообщалось, чем полить грядки со свеклой, чтобы плоды стали сладкими.