Просто добавляю фарш к вчерашней картошке и запекаю: мясная галета — вкуснее пирожков

Оставшуюся с вчерашнего обеда или ужина картошку можно превратить в невероятное блюдо — мясную галету. Она готовится без лишних манипуляций, а получается невероятно сочной и сытной. Такой ужин понравится и взрослым, и детям.

Возьмите 500 г отварной картошки, разомните в пюре, добавьте 2 яйца, 4 ст. л. муки, соль и рубленую зелень. Разделите на две части и раскатайте между пергаментом в лепешки. Обжарьте 400 г фарша с луком, специями и 2 ст. л. томатной пасты. Выложите начинку на одну лепешку, посыпьте 100 г сыра, накройте второй лепешкой, защипните края и запекайте 20-25 минут при 190 градусах до румяной корочки.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова уже попробовала приготовить мясную галету и дала совет: перед раскаткой дайте картофельному тесту постоять 10–15 минут — мука набухнет, масса станет более эластичной, и лепешки будет легче раскатывать. Результат вас удивит — это гораздо вкуснее привычной картофельной запеканки.

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