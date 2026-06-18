Свекла станет слаще конфеты: никакой магии, добавьте ложку соли на ведро воды и полейте грядки

Во второй половине июня у свеклы начинается критический этап — она активно наращивает корнеплод и накапливает сахара, и если вы хотите собрать сладкий бордовый урожай, нужно действовать уже сейчас.

Главный секрет сладости — калий, а лучший источник — древесная зола. Разведите один стакан золы в 10 литрах воды, настаивайте сутки и полейте грядки из расчета 1 литр на погонный метр. Эта подкормка делает мякоть плотной, сладкой и улучшает лежкость.

Есть еще один народный метод — обычная поваренная соль (хлорид натрия), которая помогает свекле превращать крахмалы в сахара, делая корнеплоды сахарными и не водянистыми. Растворите 1 ст. л. соли без йода в 10 литрах теплой воды и полейте строго под корень по влажной земле, стараясь не попадать на листья, чтобы не было ожогов.

Важно: в конце июня азот уже не нужен, иначе вся сила уйдет в ботву. Поливайте свеклу умеренно, но обильно, мульчируйте междурядья травой, и к осени вы получите крупные, темные, сладкие корнеплоды, которые будут радовать всю зиму.

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