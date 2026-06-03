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03 июня 2026 в 16:30

Подселите в теплицу к огурцам этих соседей — и забудьте про пустоцветы, грибок, тлю и клещей

Фото: D-NEWS.ru
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Чтобы огурцы в теплице в июне хорошо набирали рост, нужно подсадить к ним правильных соседей-компаньонов и вовремя подкормить.

Укроп и базилик: они отпугивают тлю и белокрылку своими эфирными маслами, привлекают насекомых-опылителей и даже улучшают вкус плодов.

Бархатцы и календула не только радуют глаз, но и выделяют корнями вещества, убивающие нематод, а их яркие цветы привлекают божьих коровок — главных врагов тли.

Лук и чеснок — настоящие санитары теплицы: их фитонциды подавляют развитие грибковых заболеваний и отпугивают паутинного клеща.

Из подкормок в июне, когда огурцы цветут и формируют завязи, эффективен раствор коровяка (1:10) по 1 литру под куст. А зольный настой (2 стакана золы на 10 литров воды, настоять 2 дня) даст калий, фосфор и микроэлементы для крепких завязей и сладких плодов.

Ранее сообщалось, чем подкормить чеснок, чтобы головки были крупными, а перья — зелеными.

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Дарья Иванова
Д. Иванова
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