Для крупных головок и зеленых листьев: подкормка чеснока в мае

Для крупных головок и зеленых листьев: подкормка чеснока в мае

Май — самый ответственный месяц для подкормки чеснока, когда закладывается основа для крупных головок и зеленых перьев.

Именно сейчас чесноку нужна правильная стратегия питания, чтобы перо было изумрудным, а головки — размером с кулак.

Все начинается с азота. Когда у озимого чеснока уже 5–6 листьев, а яровой только набирает силу, внесите мочевину: 1 столовая ложка на 10 литров воды — и полейте грядки из расчета 3 литра на квадратный метр.

Если перья начали желтеть, срочно используйте аммиачную селитру (1 столовая ложка на ведро воды) — это экстренная помощь, которая вернет зеленый цвет за 3–5 дней.

Через 2–3 недели после азотной подкормки чесноку нужны фосфор и калий для формирования головки. Идеальный вариант — нитроаммофоска (2 столовые ложки на 10 литров воды) или зольный настой: стакан золы на ведро горячей воды, настоять сутки.

Для тех, кто хочет получить по-настоящему рекордные головки, есть особый рецепт: на 10 литров воды — по 1 столовой ложке аммиачной селитры и сульфата магния. Магний помогает усваивать удобрения, а сера улучшает вкус и лежкость.

Ранее были названы даты посадки кабачков в грунт для Подмосковья, Ленинградской области, Сибири, Урала и юга.