Точные даты посадки кабачков в грунт для Подмосковья, Ленинградской области, Сибири, Урала и юга

В мае принято высаживать большинство культур в грунт, и кабачки не исключение. Однако торопиться не стоит, иначе можно остаться без урожая.

Главное правило: почва на глубине 10 см должна прогреться до +12–15°C, а ночная температура — не опускаться ниже +10°C, иначе семена сгниют или всходы замерзнут.

В южных регионах — Краснодарском крае, Крыму и Ростовской области — сажать кабачки в открытый грунт можно уже с конца апреля по 10–15 мая.

В средней полосе и Подмосковье оптимальные сроки — с 20-х чисел мая после цветения одуванчиков, а под пленочное укрытие можно посадить и в первой декаде мая.

На северо-западе и в Ленинградской области торопиться не стоит: лучшее время — после 25 мая — 5 июня.

На Урале и в Сибири кабачки в открытый грунт высаживают только в конце мая — первой половине июня, когда минует угроза заморозков.

По лунному календарю 2026 года лучшие майские дни для посадки кабачков: 18–20, 23–30 мая.

