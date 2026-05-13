13 мая 2026 в 22:28

Венгрия вызвала на «ковер» российского посла

Премьер Венгрии Мадьяр: Будапешт вызвал посла РФ в МИД из-за ситуации на Украине

Глава внешнеполитического ведомства Венгрии Анита Орбан намерена пригласить российского посла Евгения Станиславова для беседы в МИД страны, заявил премьер-министр Петер Мадьяр, выступая на пресс-конференции после первого заседания нового правительства. Встреча, запланированная на четверг, будет посвящена ситуации, связанной с конфликтом на Украине.

Завтра министр иностранных дел Анита Орбан вызовет российского посла, — сказал Мадьяр, не уточнив, какие именно вопросы будут вынесены на повестку.

Будапешт неоднократно выступал с критикой политики Евросоюза в отношении санкций, однако на этот раз венгерское руководство инициировало прямой дипломатический контакт с Москвой. Прошлое правительство Венгрии блокировало некоторые решения ЕС по военной помощи Киеву, настаивая на мирном урегулировании.

Вызов посла может свидетельствовать о намерении Будапешта донести до российской стороны свою позицию по текущему этапу конфликта. Российское посольство в Будапеште пока не комментировало предстоящую встречу.

Ранее бывший премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил в соцсетях, что рассчитывает на сохранение результатов, достигнутых прежним правительством за последние 16 лет. По словам политика, теперь страной управляет либеральное правительство, а уходящий кабинет подготовил своего рода «инвентаризацию» достигнутых показателей.

