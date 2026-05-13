Ермака заподозрили в попытке бегства

Бывший глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак планирует покинуть Украину, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. Ранее он жаловался, что у него нет денег на внесение залога в суде.

По данным украинских источников, бывший глава офиса [Зеленского] Андрей Ермак планирует покинуть Украину. С высокой долей вероятности, прямо сейчас идут переговоры о предоставлении ему убежища в Израиле и Канаде, — сообщил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины намерена ходатайствовать об аресте Ермака. Вместе в этим предлагается назначить Ермаку залог в размере 180 млн гривен (302,2 млн рублей).