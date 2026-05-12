День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
12 мая 2026 в 16:00

На Украине потребовали арестовать втянутого в коррупционный скандал Ермака

САП Украины намерена ходатайствовать об аресте Ермака с залогом в 180 млн гривен

Андрей Ермак Андрей Ермак Фото: Oleksandr Klymenko/Keystone Press Agency/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины намерена ходатайствовать об аресте бывшего главы офиса президента Владимира Зеленского Андрея Ермака, заявил глава ведомства Александр Якименко на брифинге руководителей НАБУ и САП. Вместе в этим предлагается назначить Ермаку залог в размере 180 млн гривен (302,2 млн рублей).

Прокуратура будет просить избрать меру пресечения в виде содержания под стражей, — сказал Якименко на брифинге.

Ранее Ермак назвал абсолютно безосновательными предъявленные ему обвинения по делу о коррупции. Он увязал произошедшее с публичным давлением на следствие. Ермак подчеркнул, что сейчас вместе с адвокатами работает над материалами дела. Он добавил, что ничего не изменилось с ноября прошлого года, когда у него впервые прошли обыски.

До этого НАБУ и САП предъявили обвинения еще шести участникам организованной группы, причастной к легализации имущества в особо крупных размерах. По данным следствия, в период с 2021 по 2025 год фигуранты легализовали более 460 млн гривен ($10,4 млн; 772 млн рублей).

Европа
Украина
Андрей Ермак
САП
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Грозовые ливни и жара до +27 градусов: погода в Москве в конце недели
В возрасте 45 лет умерла сценарист сериала «Склифосовский»
В Роспотребнадзоре напомнили, как правильно выбрать мясо для шашлыка
Мантуров сообщил о рекордном росте товарооборота России и Индонезии
Коллапс ВСУ и встреча Путина с Зеленским: новости СВО на вечер 12 мая
Путин заявил об успешном применении «Кинжалов» в зоне СВО
Названа возможная причина загадочного исчезновения Героя России в Юрге
В Совфеде ответили, как воспитать у молодежи любовь к родине
Путин сделал решительное заявление о возможностях «Орешника»
Врач раскрыл, почему пациенты все чаще жалуются на проблемы с памятью
Испытания «Сармата» показали на видео
Россиянам рассказали о мошенничестве в миграционной сфере
Музыкальный критик объяснил дефицит женских групп на сцене
Путин назвал сроки постановки «Сармата» на боевое дежурство
Врач объяснил, как некоторым людям удается годами не болеть простудой
Путин заявил о финальной стадии работ над «Буревестником»
Путин отметил создание в России ракетных комплексов, не имеющих аналогов
Юрист ответила, как бороться с обманом в автосалоне
В Нижнем Новгороде отремонтируют ливневки после паводков
Подмосковные врачи спасли случайно вдохнувшего горошину мужчину
Дальше
Самое популярное
В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов
Общество

В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов

Заливной пирог с капустой — 5 рецептов для ленивых: в духовке, на сковороде
Семья и жизнь

Заливной пирог с капустой — 5 рецептов для ленивых: в духовке, на сковороде

Теперь рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно
Общество

Теперь рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.