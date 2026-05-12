На Украине потребовали арестовать втянутого в коррупционный скандал Ермака САП Украины намерена ходатайствовать об аресте Ермака с залогом в 180 млн гривен

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины намерена ходатайствовать об аресте бывшего главы офиса президента Владимира Зеленского Андрея Ермака, заявил глава ведомства Александр Якименко на брифинге руководителей НАБУ и САП. Вместе в этим предлагается назначить Ермаку залог в размере 180 млн гривен (302,2 млн рублей).

Прокуратура будет просить избрать меру пресечения в виде содержания под стражей, — сказал Якименко на брифинге.

Ранее Ермак назвал абсолютно безосновательными предъявленные ему обвинения по делу о коррупции. Он увязал произошедшее с публичным давлением на следствие. Ермак подчеркнул, что сейчас вместе с адвокатами работает над материалами дела. Он добавил, что ничего не изменилось с ноября прошлого года, когда у него впервые прошли обыски.

До этого НАБУ и САП предъявили обвинения еще шести участникам организованной группы, причастной к легализации имущества в особо крупных размерах. По данным следствия, в период с 2021 по 2025 год фигуранты легализовали более 460 млн гривен ($10,4 млн; 772 млн рублей).