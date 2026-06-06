ПМЭФ-2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
06 июня 2026 в 23:38

Мерц в искаженном контексте присвоил себе лозунг Меркель

Канцлер ФРГ Мерц повторил знаменитый лозунг Меркель в контексте грядущих реформ

Фото: Jens BÃ¼ttner/dpa/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц повторил знаменитую фразу своей предшественницы Ангелы Меркель «мы справимся с этим», но применил ее в другом контексте. Он использовал эти слова, анонсируя грядущие реформы в стране.

Мы справимся с этим, мы сможем с этим справиться, если будем держаться вместе и если мы снова поверим в самих себя, — заявил Мерц на съезде ХДС в Мекленбурге-Передней Померании.

По его словам, преобразования — это не утопия, а «реальность завтрашнего дня», необходимая для сохранения глобальной конкурентоспособности. Успех реформ он назвал главным условием стабильности, предупредив, что в противном случае на региональных выборах в сентябре возможен политический «большой взрыв» и победа правой оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» (АдГ).

Лозунг Меркель произнесла в 2015 году во время кризиса с беженцами. При этом ее долго критиковали за данные слова. Среди недовольных были правые крылья ХДС и сам Мерц.

Ранее сопредседатель оппозиционной немецкой партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель публично назвала Мерца «канцлером-лжецом». Свое заявление она сделала на съезде земельного отделения партии в Баден-Вюртемберге.

Европа
Германия
Фридрих Мерц
Ангела Меркель
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В ДНР рассказали об обстрелах ВСУ за последние сутки
«Молодец!»: легенда тенниса по-русски поздравил Андрееву с победой
Смерть родных на Украине, личная жизнь, гонорары: где сейчас Маршал
Малолетняя жительница Белгородской области попала под атаку ВСУ
Женщины стыдятся об этом говорить: психолог разрушила дамские мифы о сексе
Миллионы долларов, модельный бизнес, Буре, Иглесиас: как живет Анна Курникова
Появились новые данные о количестве умерших от Эболы в ДР Конго
Израиль потерял в Ливане еще двух солдат
В РФ раскрыли, на чей стороне находится мяч в отношениях с США
«Преступница»: в Киеве раскритиковали позицию фон дер Ляйен по беженцам
«Произошел сдвиг»: западные страны поняли сигнал Путина
Захарова задала властям Румынии неудобный вопрос
Только вред и пустые калории: ликбез врача о еде, ставшей пищевым мусором
Измены, быт и деньги: как спасти отношения от разрыва. Советы психолога
Череда смертей, крепкий брак, скандал в семье: как живет режиссер Стриженов
Суды с Фадеевым, «голая» вечеринка, треш-скандал: как живет Глюкоза
«Полное молчание»: Запад осудили за реакцию на украинские бесчинства
В Сочи обломки БПЛА рухнули на трассу
Мерц в искаженном контексте присвоил себе лозунг Меркель
При атаке дронов ВСУ пострадали пять человек, из них двое детей
Дальше
Самое популярное
Чем подкормить помидоры в июне для богатого урожая: схемы и рецепты
Семья и жизнь

Чем подкормить помидоры в июне для богатого урожая: схемы и рецепты

Чем подкормить перцы в июне для богатого урожая: проверенные рецепты
Семья и жизнь

Чем подкормить перцы в июне для богатого урожая: проверенные рецепты

Фарш в пакет — и в кипяток: через час на столе нежная колбаса к завтраку. Стоит копейки, а вкус — 10 из 10
Общество

Фарш в пакет — и в кипяток: через час на столе нежная колбаса к завтраку. Стоит копейки, а вкус — 10 из 10

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.