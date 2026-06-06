Мерц в искаженном контексте присвоил себе лозунг Меркель

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц повторил знаменитую фразу своей предшественницы Ангелы Меркель «мы справимся с этим», но применил ее в другом контексте. Он использовал эти слова, анонсируя грядущие реформы в стране.

Мы справимся с этим, мы сможем с этим справиться, если будем держаться вместе и если мы снова поверим в самих себя, — заявил Мерц на съезде ХДС в Мекленбурге-Передней Померании.

По его словам, преобразования — это не утопия, а «реальность завтрашнего дня», необходимая для сохранения глобальной конкурентоспособности. Успех реформ он назвал главным условием стабильности, предупредив, что в противном случае на региональных выборах в сентябре возможен политический «большой взрыв» и победа правой оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» (АдГ).

Лозунг Меркель произнесла в 2015 году во время кризиса с беженцами. При этом ее долго критиковали за данные слова. Среди недовольных были правые крылья ХДС и сам Мерц.

Ранее сопредседатель оппозиционной немецкой партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель публично назвала Мерца «канцлером-лжецом». Свое заявление она сделала на съезде земельного отделения партии в Баден-Вюртемберге.