Захарова задала властям Румынии неудобный вопрос

Президент Румынии Никушор Дан подтвердил, что взорвавшийся в порту городе Констанца дрон был украинским и потерял управление, отметила в своем Telegram-канале представитель МИД России Мария Захарова. Она заинтересовалась, не собирается ли официальный Бухарест закрыть представительство Украины после инцидента.

Когда планируете закрыть украинское представительство или выслать украинских дипломатов? — уточнила Захарова.

Представитель министерства также спросила, когда румынские власти извинятся перед своим народом за бесконечное русофобское вранье. По ее мнению, Бухаресту давно пора прекратить спонсировать «террористический киевский режим».

Ранее президент Румынии пообещал, что страна усилит разведку потенциальных угроз в Черноморском регионе и получит новое оборудование для их пресечения после взрыва украинского морского дрона в порту Констанца. Специальная сессия НАТО по безопасности в Черном море состоится 10 июня.

Позже военный эксперт Алексей Рамм заявил, что падение беспилотника на территории Румынии не приведет к задействованию пятой статьи Устава НАТО. По его словам, механизм коллективной обороны не предполагает автоматического военного ответа всех стран Альянса.