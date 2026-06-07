ПМЭФ-2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
07 июня 2026 в 00:08

Захарова задала властям Румынии неудобный вопрос

Захарова предложила Румынии закрыть посольство Украины после инцидента с дроном

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ
Подписывайтесь на нас в MAX

Президент Румынии Никушор Дан подтвердил, что взорвавшийся в порту городе Констанца дрон был украинским и потерял управление, отметила в своем Telegram-канале представитель МИД России Мария Захарова. Она заинтересовалась, не собирается ли официальный Бухарест закрыть представительство Украины после инцидента.

Когда планируете закрыть украинское представительство или выслать украинских дипломатов? — уточнила Захарова.

Представитель министерства также спросила, когда румынские власти извинятся перед своим народом за бесконечное русофобское вранье. По ее мнению, Бухаресту давно пора прекратить спонсировать «террористический киевский режим».

Ранее президент Румынии пообещал, что страна усилит разведку потенциальных угроз в Черноморском регионе и получит новое оборудование для их пресечения после взрыва украинского морского дрона в порту Констанца. Специальная сессия НАТО по безопасности в Черном море состоится 10 июня.

Позже военный эксперт Алексей Рамм заявил, что падение беспилотника на территории Румынии не приведет к задействованию пятой статьи Устава НАТО. По его словам, механизм коллективной обороны не предполагает автоматического военного ответа всех стран Альянса.

Россия
Румыния
Мария Захарова
дроны
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В ДНР рассказали об обстрелах ВСУ за последние сутки
«Молодец!»: легенда тенниса по-русски поздравил Андрееву с победой
Смерть родных на Украине, личная жизнь, гонорары: где сейчас Маршал
Малолетняя жительница Белгородской области попала под атаку ВСУ
Женщины стыдятся об этом говорить: психолог разрушила дамские мифы о сексе
Миллионы долларов, модельный бизнес, Буре, Иглесиас: как живет Анна Курникова
Появились новые данные о количестве умерших от Эболы в ДР Конго
Израиль потерял в Ливане еще двух солдат
В РФ раскрыли, на чей стороне находится мяч в отношениях с США
«Преступница»: в Киеве раскритиковали позицию фон дер Ляйен по беженцам
«Произошел сдвиг»: западные страны поняли сигнал Путина
Захарова задала властям Румынии неудобный вопрос
Только вред и пустые калории: ликбез врача о еде, ставшей пищевым мусором
Измены, быт и деньги: как спасти отношения от разрыва. Советы психолога
Череда смертей, крепкий брак, скандал в семье: как живет режиссер Стриженов
Суды с Фадеевым, «голая» вечеринка, треш-скандал: как живет Глюкоза
«Полное молчание»: Запад осудили за реакцию на украинские бесчинства
В Сочи обломки БПЛА рухнули на трассу
Мерц в искаженном контексте присвоил себе лозунг Меркель
При атаке дронов ВСУ пострадали пять человек, из них двое детей
Дальше
Самое популярное
Чем подкормить помидоры в июне для богатого урожая: схемы и рецепты
Семья и жизнь

Чем подкормить помидоры в июне для богатого урожая: схемы и рецепты

Чем подкормить перцы в июне для богатого урожая: проверенные рецепты
Семья и жизнь

Чем подкормить перцы в июне для богатого урожая: проверенные рецепты

Фарш в пакет — и в кипяток: через час на столе нежная колбаса к завтраку. Стоит копейки, а вкус — 10 из 10
Общество

Фарш в пакет — и в кипяток: через час на столе нежная колбаса к завтраку. Стоит копейки, а вкус — 10 из 10

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.