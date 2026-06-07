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07 июня 2026 в 00:05

Только вред и пустые калории: ликбез врача о еде, ставшей пищевым мусором

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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«Пищевой мусор» или «мусорная еда» — продукты с высокой энергетической плотностью, но крайне низкой питательной ценностью. Они дают много пустых калорий, но лишены клетчатки, витаминов и минералов. Терапевт Видновской больницы Минздрава Подмосковья Зарема Тен рассказала NEWS.ru, какие продукты относятся к данной категории и почему они опасны для здоровья.

Что такое «пищевой мусор»

К «пищевому мусору» относится широкий спектр товаров — от фастфуда и чипсов до кондитерских изделий и полуфабрикатов, которые содержат дешевые ингредиенты и множество пищевых добавок. Опасность кроется в том, что такая еда очень доступна и создает иллюзию сытости, но, по сути, не насыщает организм. После такого перекуса чувство голода возвращается очень быстро.

Категория 1: Переработанное мясо

Переработанное мясо — это, пожалуй, один из самых популярных продуктов: колбасы, сосиски, сардельки, бекон, ветчина, а также различные мясные консервы. Почему это мусор? В этих продуктах, помимо мяса, содержится скрытый жир (иногда до 20%), огромное количество соли и различные консерванты. Они перегружают организм «невидимыми» калориями и вредными веществами, необходимыми для увеличения срока годности.

Категория 2: Фастфуд и снеки

Любимая многими картошка фри, гамбургеры, наггетсы, а также чипсы, сухарики, соленые орешки и попкорн тоже относятся к «пищевому мусору». Фастфуд — это рекордсмен по содержанию трансжиров — искусственно созданных жиров, которые в буквальном смысле разрушают наши клетки. Часто для приготовления подобной еды многократно используется одно и то же масло, что делает блюда еще более токсичными. В пачке чипсов, помимо жиров и соли, могут содержаться усилители вкуса.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Категория 3: Сладкая газировка и магазинные соки

Кажется, что нет ничего безобиднее стакана газировки или коробочки сока, но это обманчивое впечатление. На самом деле это сконцентрированный раствор «жидкого сахара». В них практически нет питательных веществ, только быстрые углеводы. Такие напитки дают мгновенный прилив энергии, но не утоляют жажду и не насыщают, зато создают колоссальную нагрузку на печень.

Всемирная организация здравоохранения рекомендует снизить потребление свободных сахаров до менее чем 10% от суточной калорийности, а оптимально — до 5%. Для взрослого человека это означает не более 25–50 граммов в день (около 5–12 чайных ложек). При этом одна банка сладкой газировки может содержать сразу несколько дневных норм.

Категория 4: Магазинные соусы и промышленная выпечка

Майонез, кетчупы, готовые заправки, а также пирожные, торты, круассаны и сладкие йогурты также считаются «мусорной едой». В этих продуктах идеальное сочетание вредных компонентов: много скрытого сахара, соли, насыщенных жиров и трансжиров. Именно за счет этих добавок магазинные соусы и промышленная выпечка становятся такими вкусными и вызывают привыкание, но при этом не дают организму ничего полезного.

Почему «пищевой мусор» так опасен для здоровья?

Всемирная организация здравоохранения официально признала употребление промышленно переработанных продуктов глобальной угрозой, связывая их с развитием 32 серьезных негативных последствий для здоровья. Вот лишь некоторые из них:

  1. Разрушение сердца и сосудов. Избыток соли повышает давление, а трансжиры ведут к атеросклерозу, что в разы увеличивает риск инфарктов и инсультов.
  2. Проблемы с обменом веществ. Обилие сахара в промышленных продуктах нарушает чувствительность к инсулину, что является прямой дорогой к сахарному диабету II типа и ожирению.
  3. Риск развития онкологии. ВОЗ классифицирует переработанное мясо как канцероген. Например, употребление всего 50 г (нескольких ломтиков) колбасы или бекона в день повышает риск развития колоректального рака на 18%.
  4. Хроническое воспаление и слабый иммунитет. Трансжиры и избыток сахара способствуют развитию системного воспаления в организме, что подрывает нашу способность сопротивляться инфекциям и может повышать риск атеросклероза.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Как отличить полезный продукт от «мусора»

Читайте этикетки. Производители могут писать все что угодно на лицевой стороне упаковки, но оборотная сторона с составом не врет. Вот несколько ключевых сигналов опасности:

  • Список ингредиентов: если он длинный, с незнакомыми названиями (эмульгаторы, стабилизаторы, усилители вкуса — все, что заканчивается на «-аторы» и «-иды»), то продукт, скорее всего, ультрапереработанный.
  • Содержание соли (натрия): ВОЗ рекомендует потреблять не более 5 г соли в день (это одна чайная ложка). Обратите внимание на колбасу, сыр и соусы — там соли очень много.
  • Содержание сахара: ищите скрытый сахар в йогуртах, творожках, хлопьях и соусах. Если продукт содержит более 15 г добавленного сахара на 100 г, смело ставьте ему черную метку.
  • Наличие трансжиров: старайтесь полностью исключить продукты, где есть частично гидрогенизированные масла, маргарин, кулинарные жиры. ВОЗ призывает исключить промышленные трансжиры из рациона полностью.

Замена продуктов — это не про лишения, а про новое качество жизни. Проявите немного осознанности, и ваш организм обязательно скажет вам спасибо отличным самочувствием и энергией.

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