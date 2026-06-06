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06 июня 2026 в 20:47

Рейтинг Мерца поставил антирекорд

Bild: 15% респондентов положительно оценили деятельность Мерца

Фридрих Мерц Фридрих Мерц Фото: Stephan Goerlich/IMAGO/Global Look Press
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Уровень недовольства немцев работой канцлера ФРГ Фридриха Мерца достиг новой рекордной отметки, говорят результаты опроса, проведенного социологическим институтом INSA по заказу газеты Bild. Всего лишь 15% опрошенных положительно оценили его деятельность.

Правительство, которому не удается убедить даже собственных избирателей, потерпит неудачу. Масштаб недовольства выходит далеко за рамки того, что обычно бывает на второй год пребывания у власти нового федерального правительства, — констатировал руководитель INSA Херман Бинкерт.

Ранее немецкий политолог Александр Рар заявил, что Германия окажется в изоляции из-за неудачи на выборах в Совет Безопасности Организации Объединенных Наций. Так он прокомментировал слова канцлера ФРГ Фридриха Мерца, который признал провал заявки страны на выборах непостоянных членов СБ ООН на период 2027–2028 годов.

До этого на публичной встрече Мерц рассмешил слушателей, когда отвечал, какие положительные изменения он принес жителям Германии за время своего пребывания у власти. Политик заявил, что для окончательной оценки еще слишком рано, но за этот год удалось достичь определенных результатов.

ФРГ
Bild
Европа
Фридрих Мерц
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