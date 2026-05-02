02 мая 2026 в 15:45

Мерца высмеяли после простого вопроса от народа

Ответ Мерца на вопрос о помощи немцам вызвал у публики смех

Фридрих Мерц Фото: Izabela Mittwollen/dpa/Global Look Press
На публичной встрече 2 мая канцлер ФРГ Фридрих Мерц рассмешил слушателей, когда отвечал на вопрос о том, какие положительные изменения он принес жителям Германии за время своего пребывания у власти, пишет Phoenix von ort. Политик ответил, что для окончательной оценки еще слишком рано, но за этот год удалось достичь определенных результатов. Он упомянул, что благодаря оборонному вкладу Германии удалось сохранить НАТО.

Возможно, не сочтете это таким замечательным как я. Но нам удалось сохранить НАТО благодаря нашему вкладу в оборону [Альянса]. А также благодаря нашему участию в Евросоюзе мы сохранили единство Европы, — заявил Мерц.

Во время ответа канцлер ФРГ дважды делал длинные паузы, подбирая слова, что вызвало смех в зале. Аудитория громко смеялась, видя явное замешательство политика перед тем, как он начал отвечать на вопрос немца о своем вкладе в благосостояние граждан за год работы.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Мерц за один год разрушил результаты многолетнего развития Германии. Он добавил, что сейчас ФРГ занимает первое место среди европейских стран по числу граждан, переезжающих на постоянное жительство в Россию.

До этого глава РФПИ Кирилл Дмитриев указал, что канцлера ФРГ продолжат критиковать до тех пор, пока он не приступит к исправлению своих ошибок. Также критика прекратится, если политик уйдет в отставку.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Губернатор обещал помочь напавшему на него мужчине
Крупное возгорание заметили на мусорном полигоне под Омском
«Невосполнимая утрата»: представители КВН отреагировали на гибель Рыбалко
Галкин «испортил» карьеру самому известному из своих двойников
«Ушла наша Леночка»: Галустян трогательно высказался о погибшей звезде КВН
Политолог озвучил смену стратегии США в переговорах по украинскому кризису
Что известно о смерти звезды КВН из «Утомленных солнцем» Елены Рыбалко
Хинштейн привел тревожную статистику по курскому приграничью
Президент Финляндии готов работать с Трампом над Украиной
Военные чиновники раскрыли, как США наказали Германию за Иран
Треш-блогерша попала в жесткое ДТП на трассе
Москвичей предупредили о первой весенней грозе
Гузеева, цвет удачи, прогнозы за 300 тысяч: как живет Василиса Володина
Пенсионеров предложили освободить от платы за подключение газа
Россияне ответили, сколько должен стоить подарок учителю
В Сети появилось видео с места гибели звезды КВН
В европейской столице попытались сорвать акцию «Бессмертный полк»
Петербуржец спустился в метро и умер
Мерца высмеяли после простого вопроса от народа
Одна из стран Персидского залива полностью открыла небо для самолетов
Дальше
Самое популярное
Как помочь при высоком и низком давлении: первая помощь и чего нельзя делать
Семья и жизнь

Как помочь при высоком и низком давлении: первая помощь и чего нельзя делать

«Метод-3» с Хабенским убрали из онлайн-кинотеатров из-за РКН: что произошло
Культура

«Метод-3» с Хабенским убрали из онлайн-кинотеатров из-за РКН: что произошло

Кидаю овсянку, яйцо и тертое яблоко в сковороду — через 12 минут полезные оладьи как лепешки, только без муки
Общество

Кидаю овсянку, яйцо и тертое яблоко в сковороду — через 12 минут полезные оладьи как лепешки, только без муки

