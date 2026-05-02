Мерца высмеяли после простого вопроса от народа Ответ Мерца на вопрос о помощи немцам вызвал у публики смех

На публичной встрече 2 мая канцлер ФРГ Фридрих Мерц рассмешил слушателей, когда отвечал на вопрос о том, какие положительные изменения он принес жителям Германии за время своего пребывания у власти, пишет Phoenix von ort. Политик ответил, что для окончательной оценки еще слишком рано, но за этот год удалось достичь определенных результатов. Он упомянул, что благодаря оборонному вкладу Германии удалось сохранить НАТО.

Возможно, не сочтете это таким замечательным как я. Но нам удалось сохранить НАТО благодаря нашему вкладу в оборону [Альянса]. А также благодаря нашему участию в Евросоюзе мы сохранили единство Европы, — заявил Мерц.

Во время ответа канцлер ФРГ дважды делал длинные паузы, подбирая слова, что вызвало смех в зале. Аудитория громко смеялась, видя явное замешательство политика перед тем, как он начал отвечать на вопрос немца о своем вкладе в благосостояние граждан за год работы.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Мерц за один год разрушил результаты многолетнего развития Германии. Он добавил, что сейчас ФРГ занимает первое место среди европейских стран по числу граждан, переезжающих на постоянное жительство в Россию.

До этого глава РФПИ Кирилл Дмитриев указал, что канцлера ФРГ продолжат критиковать до тех пор, пока он не приступит к исправлению своих ошибок. Также критика прекратится, если политик уйдет в отставку.