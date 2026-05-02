День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
02 мая 2026 в 11:44

«Неверные решения»: Дмитриев предсказал Мерцу шквал критики

Фридрих Мерц Фото: Andreas Gora/IMAGO/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Канцлера ФРГ Фридриха Мерца будут продолжать критиковать до тех пор, пока он либо не начнет исправлять свои ошибки, либо не подаст в отставку, заявил в соцсети X глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Так он отреагировал на сообщение, что президент США Дональд Трамп отдал распоряжение вывести 5000 американских военных из Германии после того, как Мерц выступил с критикой конфликта вокруг Ирана.

Ответная реакция на неверные решения Мерца будет нарастать, пока он не научится исправлять свои ошибки или не уйдет с поста, — заявил глава РФПИ.

До этого он заявил, что новые пошлины США на автомобили и грузовики из Евросоюза могут нанести серьезный удар по европейской промышленности. Размер сбора составит 25%. По словам Дмитриева, европейский автопром и без того переживает значительные трудности.

Ранее Дмитриев выразил поддержку президенту Сербии Александру Вучичу, назвав его одним из немногих европейских лидеров, которые адекватно оценивают масштабы энергетического кризиса. Это заявление прозвучало в ответ на слова Вучича, подтвердившего точность прогнозов Дмитриева о росте стоимости нефти до $150 за баррель (12 тыс. рублей).

Европа
Германия
Фридрих Мерц
Кирилл Дмитриев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.