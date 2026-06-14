В Госдуме напомнили, как легко найти данные о любых объектах недвижимости Гаврилов: сведения о недвижимости есть в нацсистеме пространственных данных

Национальная система пространственных данных (НСПД) содержит полную информацию об объектах недвижимости, заявил NEWS.ru председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов. Он напомнил, что система создана в рамках государственной программы, стартовавшей в 2021 году, и функционирует в соответствии с Федеральным законом «О геодезии и картографии».

НСПД — это современная платформа, которая объединяет и систематизирует информацию о земельных участках, недвижимости, объектах культурного наследия, границах, природных территориях, особых экономических зонах и других объектах. Основная цель НСПД — собрать все данные о недвижимости в одном месте, упрощая и ускоряя их поиск. С 2024 года Публичная кадастровая карта Росреестра была заменена на НСПД. НСПД станет незаменимым инструментом для тех, кто планирует купить участок, проверить границы земельного участка или ищет данные по застройке и инфраструктуре, ― сказал Гаврилов.

Парламентарий подчеркнул, что единая система предоставляет пользователям возможность узнавать об обременениях на объекте, проверять координаты границ, сравнивать данные из документов с картой, определять категорию земли, ее правовой статус и разрешенное использование, а также проверять ограничения на застройку. Сайт работает бесплатно, но для доступа к некоторым функциям требуется регистрация, пояснил он.

Чтобы найти информацию, нужно ввести адрес, кадастровый номер или координаты в поисковую строку, выбрать интересующий слой, например объекты капитального строительства, охотничьи угодья или границы участков, и нажать на объект на карте, чтобы открыть карточку с подробными сведениями. В карточке объекта недвижимости указаны его тип, кадастровый номер, адрес, площадь, форма собственности, кадастровая стоимость и другие параметры. Карточка земельного участка показывает, как его можно использовать и какие объекты на нем находятся. Карточка здания содержит информацию о годе завершения строительства, количестве этажей и материале стен, ― подытожил Гаврилов.

Ранее генеральный директор компании НАТЭК, эксперт по внутренней отделке помещений Алексей Орехов заявил, что летний ремонт необходимо разделить на три этапа. По его словам, июнь подходит для демонтажа и черновых работ, большую часть июля займет чистовая отделка, сушка стяжки и замена окон, а в конце лета можно уложить пол и собирать кухню.