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13 июня 2026 в 12:24

Россиянам рассказали, как успеть сделать ремонт за лето

Эксперт по отделке Алексей Орехов предложил разделить ремонт летом на три этапа

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Летний ремонт необходимо разделить на три этапа, заявил NEWS.ru эксперт по внутренней отделке помещений, генеральный директор компании НАТЭК Алексей Орехов. По его словам, июнь подходит для демонтажа и черновых работ.

Чтобы уложиться в 90 дней, советуем разбить лето на три четких этапа и ни в коем случае не нарушать технологическую последовательность, потому что высыхание материалов требует времени. Первые 20 дней июня, пользуясь преимуществом длинного светового дня, следует потратить на демонтаж старых покрытий, штробление стен под проводку, заливку стяжки пола и оштукатуривание стен, — заявил он.

Орехов отметил, что большую часть июля займет чистовая отделка. По его словам, середину лета можно также отвести на сушку стяжки и замену окон.

Следующий этап приходится на начало июля, и это самый важный сухой период. В это время ничего нельзя трогать: стяжка должна набрать прочность в течение месяца. Не пытайтесь сушить ее фенами или тепловыми пушками, иначе пойдут трещины. Пока пол сохнет, можно менять окна, если это запланировано, и заливать гребенки теплого пола. Контролируйте влажность гигрометром. Большую часть июля займет чистовая отделка. Шпаклюются стены под свет, производится покраска или поклейка обоев, заливается наливной пол под ламинат, отметил он.

Эксперт упомянул, что август становится завершающим этапом ремонта. По его словам, в конце лета можно уложить пол и собирать кухню.

Последний этап ремонта приходится на август. В это время укладывается ламинат или паркет, устанавливаются межкомнатные двери, монтируются плинтусы, собирается кухня и вывозится строительный мусор. За две недели до переезда обязательно закажите профессиональный клининг: летом окна постоянно открыты, и пыли в квартире скапливается в два раза больше обычного, — резюмировал он.

Ранее Орехов заявил, что при ремонте можно значительно сэкономить на штукатурке и межкомнатных дверях. По его словам, выгоднее купить «голое» полотно, покрасить его или оклеить шпоном.

Общество
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лето
Александрина Гуловская
А. Гуловская
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