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12 июня 2026 в 15:45

Россиянам рассказали, как можно сэкономить при ремонте в 2026 году

Эксперт по ремонту Алексей Орехов: в 2026 году можно сэкономить на штукатурке

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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При ремонте можно значительно сэкономить на штукатурке и межкомнатных дверях, заявил NEWS.ru эксперт по внутренней отделке помещений, генеральный директор компании НАТЭК Алексей Орехов. По его словам, выгоднее купить «голое» полотно, покрасить его или оклеить шпоном.

Лето 2026 года — не самое лучшее время для ремонта, потому что цены выросли на 15–20% по сравнению с прошлым годом, но часто это единственное окно для тех, кто хочет переехать к сентябрю. На чем сэкономить можно и нужно? На брендовой штукатурке или межкомнатных дверях. В 2026 году цены на них выросли до 20%, поэтому выгоднее купить голое полотно, покрасить его или оклеить шпоном самостоятельно либо с помощью мастера на месте. Экономия практически 5–7 тыс. рублей за штуку, — сказал Орехов.

Он также посоветовал не делать сплошные перегородки из газоблока, так как это долго, дорого и требует согласования в Бюро технической инвентаризации. По его словам, вместо этого можно использовать открытые стеллажи или раздвижные перегородки.

Экономить нельзя на кабеле и автоматах защиты: цены на медь выросли на 20%, но пожарная безопасность — это не то, на чем стоит экспериментировать. Также нельзя экономить на сантехнике и смесителях. Рынок сейчас наводнен дешевыми китайскими аналогами импортных брендов, но они текут уже через год, — добавил Орехов.

Ранее общественный деятель и эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь заявил, что ремонт в арендованной квартире без разрешения собственника может привести к штрафу. По его словам, самовольно можно вносить только незначительные изменения, например заменить лампочку.

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