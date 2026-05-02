02 мая 2026 в 01:20

Дмитриев назвал пошлины США на авто ЕС «смертельным ударом»

РФПИ: пошлины США на авто из ЕС усилят кризис в Европе

Новые пошлины США на автомобили и грузовики из Евросоюза могут серьезно ударить по промышленности Европы, заявил РИА Новости глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Размер сбора составит 25%.

По его словам, такие меры способны оказать «смертельное» влияние на европейский автопром, который и так сталкивается с серьезными трудностями. Он отметил, что их промышленность находится под давлением из-за энергетического кризиса. Поэтому введение дополнительных мер со стороны Вашингтона только усилит негативные тенденции.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о намерении повысить до 25% пошлины. Изменения коснутся легковых и грузовых автомобилей, импортируемых из Европейского союза. В своем аккаунте он написал, что решение обусловлено тем, что Брюссель не соблюдает условия ранее согласованного торгового соглашения.

До этого в Минторге США заявили о планах ввести пошлины на палладий из России в 133%. Власти Штатов полагают, что его текущая стоимость не достигает рыночного уровня. В связи с этим было принято решение установить антидемпинговую маржу.

Как помочь при высоком и низком давлении: первая помощь и чего нельзя делать
«Метод-3» с Хабенским убрали из онлайн-кинотеатров из-за РКН: что произошло

Натираю сыр на терке и в духовку — через 7 минут сырные палочки готовы, хрустящие, нежные. Находка к чаю

Натираю сыр на терке и в духовку — через 7 минут сырные палочки готовы, хрустящие, нежные. Находка к чаю

