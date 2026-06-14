Трамп поделился с Путиным, когда объявят итоги переговоров с Ираном Ушаков заявил, что итоги переговоров США и Ирана могут объявить уже сегодня

Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп в ходе телефонного разговора обсудили готовящийся меморандум о взаимопонимании между США и Ираном, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков в ходе брифинга. По его словам, Трамп заявил, что договоренность близка и итоги переговоров могут быть обнародованы уже сегодня.

В беседе обсуждена ситуация вокруг готовящегося меморандума о взаимопонимании между США и Ираном. Дональд Трамп сказал, что договоренность близка и он рассчитывает, что итоги сложных, но в конце концов успешных переговоров могут быть обнародованы уже сегодня, — сказал он.

Ушаков также сообщил, что Путин выразил удовлетворение тем, что конфликт между США и Ираном, судя по всему, удается купировать. По его словам, российская сторона считает, что эскалация могла не только затронуть регион, но и иметь более широкие последствия.

Ранее Трамп заявил, что Ормузский пролив откроют для судоходства после подписания меморандума о взаимопонимании между Вашингтоном и Тегераном. По его словам, такая договоренность входит в число ключевых пунктов будущего соглашения.