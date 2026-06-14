Синоптик рассказал, какая погода ожидает москвичей в начале недели В начале недели в Москве и Подмосковье ожидается гроза с дождем

Гроза с сильным дождем ожидается местами в Московском регионе в начале новой недели, сообщили ТАСС в Гидрометцентре России. По данным синоптиков, днем в Москве воздух прогреется до 21–23 градусов тепла, по области — до плюс 24 градусов.

Днем в понедельник, 15 июня, в Москве и Подмосковье на фоне облачности с прояснениями возможен кратковременный дождь, по области местами сильный, в отдельных районах гроза, — сказали в гидрометцентре.

Во время грозы порывы южного и юго-западного ветра могут достигать 15 м/с. В ночь на понедельник температура в столице составит 8–10 градусов тепла, в Подмосковье — до плюс 11 градусов.

Ранее синоптик Никита Поповнин сообщил, что после периода жаркой погоды в Москве на следующей неделе, 15–21 июня, станет прохладнее. По его словам, похолодание окажется довольно ощутимым: ожидаются дожди и ветер, а температура воздуха опустится.

До этого в комплексе городского хозяйства российской столицы сообщили, что 13 июня в некоторых районах Москвы выпало почти 50% месячной нормы осадков. Наибольшее количество дождей зафиксировано в Северо-Западном, Восточном, Зеленоградском, Северном и Северо-Восточном округах.