Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
14 июня 2026 в 19:45

Российские бойцы «перебили» главную артерию снабжения ВСУ в Константиновке

Пушилин: ВС России перерезали главную трассу снабжения ВСУ в Константиновке

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Российские военные взяли под контроль главную дорогу снабжения украинской армии в Константиновке Донецкой Народной Республики, освободив села Химик и Роскошное, заявил глава ДНР Денис Пушилин в МАКСе. Боевые столкновения сейчас идут в центре Константиновки и в промышленной зоне. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

На константиновском направлении российские войска освободили населенный пункт Химик — он же Молочарка — и Роскошное. С освобождением подразделения Южной группировки войск усилили охват Константиновки с флангов, а также контроль трассы Дружковка — Константиновка, являющейся главным путем снабжения противника в городе, — написал он.

Ранее командир штурмовой роты 1194-го полка с позывным Яриус сообщил, что украинское руководство не верило в возможность окружения в Константиновке, которое организовали бойцы 4-й бригады Южной группировки российских войск. По словам офицера, в ВСУ считали невозможным взятие города в котел. Минобороны РФ ситуацию не комментировало.

Кроме того, командир штурмового батальона 1194-го полка Южной группировки войск с позывным Крупный сообщил, что украинские военные в Константиновке переодеваются в форму работников коммунальных служб. По словам офицера, российские части ведут точечные обстрелы и не атакуют здания, где точно присутствуют мирные граждане.

Регионы
ДНР
Денис Пушилин
ВС РФ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Тело россиянки обнаружено в отеле в Индии
Страны ЕС на грани бунта из-за Каллас
Пьяный мужчина спустил собак на ребенка в Севастополе
Зуд купальщика, обстановка с поездами в Крыму, «холодное пятно»: что дальше
Участники ЕГЭ получили первые результаты экзаменов
Синоптик рассказал, какая погода ожидает москвичей в начале недели
Российские бойцы «перебили» главную артерию снабжения ВСУ в Константиновке
Подростка чуть не убило током в ванной из-за телефона
Трамп пожаловался Путину на свой возраст
Трамп оценил чествование Киевом нацистов
Путин обсудил с Трампом военный кризис Киева
Трамп поделился с Путиным, когда объявят итоги переговоров с Ираном
Стало известно о новом визите Уиткоффа и Кушнера в Москву
Стало известно, как Трамп отреагировал на поздравления Путина
Ушаков раскрыл, что Путин сказал Трампу о Зеленском
Трамп пообещал Путину воздействовать на лидеров ЕС и Киев
Ушаков раскрыл, что Путин сказал Трампу о встрече с Зеленским
Путин отметил заслуги Мелании Трамп в ходе беседы с президентом США
Путин поздравил Трампа по телефону с юбилеем
Зеленский обратился к западным партнерам за поддержкой
Дальше
Самое популярное
«Израиль погибает»: сбывается пророчество Жириновского о ядерной войне
Мир

«Израиль погибает»: сбывается пророчество Жириновского о ядерной войне

Что нужно сделать с малиной в июне: уход для обильного урожая
Семья и жизнь

Что нужно сделать с малиной в июне: уход для обильного урожая

Обстановка в Крыму 13 июня: что с поездами, какие отменены, как доехать
Регионы

Обстановка в Крыму 13 июня: что с поездами, какие отменены, как доехать

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.