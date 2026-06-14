Российские военные взяли под контроль главную дорогу снабжения украинской армии в Константиновке Донецкой Народной Республики, освободив села Химик и Роскошное, заявил глава ДНР Денис Пушилин в МАКСе. Боевые столкновения сейчас идут в центре Константиновки и в промышленной зоне. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

На константиновском направлении российские войска освободили населенный пункт Химик — он же Молочарка — и Роскошное. С освобождением подразделения Южной группировки войск усилили охват Константиновки с флангов, а также контроль трассы Дружковка — Константиновка, являющейся главным путем снабжения противника в городе, — написал он.

Ранее командир штурмовой роты 1194-го полка с позывным Яриус сообщил, что украинское руководство не верило в возможность окружения в Константиновке, которое организовали бойцы 4-й бригады Южной группировки российских войск. По словам офицера, в ВСУ считали невозможным взятие города в котел. Минобороны РФ ситуацию не комментировало.

Кроме того, командир штурмового батальона 1194-го полка Южной группировки войск с позывным Крупный сообщил, что украинские военные в Константиновке переодеваются в форму работников коммунальных служб. По словам офицера, российские части ведут точечные обстрелы и не атакуют здания, где точно присутствуют мирные граждане.